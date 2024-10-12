انتخاب أحمد البحر لعضوية «آسيوي» كرة الطاولة

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، ضمن عضوية مجلس إدارة الاتحاد القاري للدورة الانتخابية 2024–2028، وذلك على هامش منافسات بطولة آسيا الـ 27، المقامة في «أستانا» عاصمة كازاخستان، وتستمر منافساتها حتى الاثنين 14 أكتوبر الجاري.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، اليوم، التصديق على انتخاب خليل المهندي، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بالتزكية للمرة الثانية على التوالي.

وسبق انعقاد الجمعية العمومية، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، الذي ناقش العديد من الموضوعات المهمة، أبرزها استعراض روزنامة الأحداث والبطولات والدول المستضيفة للاستحقاقات في عامي 2025 و2026، وكذلك اعتماد المقترحات لتعديل الدستور.

وهنأ، اتحاد كرة الطاولة برئاسة المهندس داوود الهاجري، انتخاب أحمد البحر لعضوية الاتحاد الآسيوي للعبة، مشيداً بالوجود المميز للكوادر الإماراتية المؤهلة على صعيد أكبر الاتحادات القارية والدولية، الأمر الذي يدعم النجاحات المستمرة لكرة الطاولة.

ويستعد اتحاد الطاولة لانطلاق منافسات «البطولة الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين دبي 2024»، والتي تستضيفها الإمارات للعام الثاني على التوالي، ونظمها اتحاد اللعبة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 192 لاعباً يمثلون 30 دولة، خلال الفترة من 14 وحتى 17 أكتوبر، بنادي شباب الأهلي بدبي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، إقامة «بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين» للفئات العمرية «تحت 11، 13، 15، 17 و19 عاماً»، للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير لنسخة العام الماضي 2023، والتي تزامنت مع احتفال اتحاد كرة الطاولة بيوبيله الذهبي، ومرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973.