سينر.. نهائي «تأكيد الزعامة» في شنغهاي



شنغهاي (أ ف ب)



ضمن الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس، في نهاية السنة، بعد بلوغه نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز، على حساب التشيكي توماش ماخاتش الـ 33 عالمياً 6-4، 7-5.

وسيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين «أيه تي بي».

ضمن هذا اللقب الشرفي، حتى قبل إقامة الدورات الأخيرة في السنة، أبرزها بطولة «أيه تي بي» الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تورينو بين 10 و17 نوفمبر.

قال سينر «أنا سعيد جداً لتحقيق ذلك، لقد كانت سنة رائعة بالنسبة إلى، لكنها لم تنته بعد».

وبعد تتويجه في سينسيناتي وميامي، بلغ سينر النهائي الثالث هذه السنة في دورات الألف نقطة والسادس في مسيرته.

يلتقي في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع والأميركي تايلور فريتس.

ماخاتش الذي فاجأ الأميركي تومي بول والإسباني كارلوس ألكاراز في الدورين السابقين، كسر إرسال الإيطالي مبكراً، لكن سينر عادل سريعاً 2-2.

تبادل اللاعبان ضربات قوية، وتميّز التشيكي بكراته الأمامية القوية.

لكن سينر تقدم 5-4، بفضل تفوقه في الكرات الأولى «75% مقابل 57% لماخاتش»، فيما ارتكب التشيكي أخطاء مباشرة عدة كلفته المجموعة الأولى.

في المجموعة الثانية، تعادل اللاعبان 4-4، وأنقذ سينر كرتين أنقذتا إرساله، ليعول مجدداً على أخطاء ماخاتش المباشرة «36-12».

بعدها بثلاثة أشواط، اغتنم سينر الفرصة، وحسم المباراة بكرة ساحقة من النقطة الوحيدة التي سنحت له لكسر إرسال خصمه.

قال سينر «كانت مباراة صعبة، يلعب بثقة كبيرة، ويضرب الكرة بقوة ويرسل بشكل جيد جداً، وحاولت البقاء قوياً من الناحية الذهنية، أنا سعيد بكيفية قتالي راهناً».

وبفوزه الـ 64 مقابل 6 خسارات فقط هذه السنة، عادل صاحب أفضل رصيد هذا الموسم في دورات المحترفين الرقم الذي حققه السنة الماضية.

وتوج ابن الثالثة والعشرين بلقبين كبيرين هذا الموسم في أستراليا والولايات المتحدة وارتبط اسمه في قضية منشطات.