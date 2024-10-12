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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يتأهب للودية الثانية أمام «الأخضر 21»

«الأبيض الأولمبي» يتأهب للودية الثانية أمام «الأخضر 21»
12 أكتوبر 2024 17:21

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي، للمواجهة الودية الثانية أمام ضيفه منتخب السعودية تحت 21 عاماً، والمقررة في الخامسة من مساء بعد غدٍ الاثنين على ملعب نادي دبا، فيما يتأهب منتخبنا الوطني للناشئين، لخوض ودية جديدة أمام تايلاند الأربعاء المقبل.
وتعادل «الأبيض الأولمبي»، أمام «أخضر 21» بنتيجة 1-1 في الودية الأولى مساء أمس الجمعة بملعب دبا، وسجل مايد سعيد الكاس هدف منتخبنا الأولمبي، فيما أحرز عبدالعزيز العثمان هدف الضيوف في الدقيقة 57. 
ويتأهب «الأبيض الأولمبي»، من خلال التجمعات الداخلية والمباريات الودية الدولية، والمشاركات على صعيد المنافسات الخليجية والإقليمية في غرب آسيا، لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.
في المقابل، كسب «أبيض الناشئين» الودية قبل الأخيرة في برنامج تحضيراته لتصفيات «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، بالفوز على ضيفه منتخب هونج كونج بأربعة أهداف لهدف، في المباراة الودية مساء أمس الجمعة على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، وسجل أهداف «أبيض الناشئين» محمد يوسف «هدفين»، هزاع فيصل، وعلي حسن.
ويخوض «أبيض الناشئين»، مشوار التصفيات القارية، ضمن «المجموعة الثامنة» والتي تستضيفها لاوس، حيث يواجه منتخبات لاوس «المستضيف» في 23 أكتوبر، ماليزيا 25 أكتوبر، ولبنان 27 أكتوبر.
ويشارك في التصفيات القارية لكأس آسيا تحت 17 عاماً، التي تُلعب، خلال الفترة ما بين 19 و27 أكتوبر، 43 منتخباً جرى توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم سبع مجموعات 4 منتخبات، مقابل ثلاث مجموعات تضم 5 منتخبات.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النهائيات التي تستضيفها السعودية 2025.

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