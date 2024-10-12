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الرياضة

شباب الأهلي يواجه يونايتد ودياً

شباب الأهلي يواجه يونايتد ودياً
12 أكتوبر 2024 17:51

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يستضيف شباب الأهلي، في الساعة الخامسة مساء الأحد، فريق يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الأولى، في تجربة ودية، على استاد راشد بدبي، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات المحلية، حيث يتأهب «الفرسان» للقاء مضيفه دبا الحصن السبت المقبل، ضمن الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة».
في المقابل، يستعد يونايتد، والذي يضم في صفوفه عدداً من النجوم السابقين لأندية «دوري المحترفين»، بقيادة فارس جمعة، وأحمد راشد، والحارس علي صقر، لمواجهة مجد الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، بعدما خاض مباراتين على التوالي، خسر الأولى أمام العربي 0-1، وتعادل في الثانية أمام جلف يونايتد 2-2.
ويفتقد «الفرسان» في «ودية» يونايتد لجهود لاعبيه الدوليين، يحيى الغساني، وحارب عبدالله، مع المنتخب الأول، والمهاجم سردار أزمون لاعب إيران، إضافة إلى «ثنائي» المنتخب الأولمبي، الحارس حمد المقبالي، وأحمد مال الله.
وينافس شباب الأهلي على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الشارقة، بعد الفوز في 5 مباريات على التوالي، في انتظار مواجهة «فض الاشتباك» بين «القطبين» في قمة «الجولة السادسة» يوم 27 أكتوبر الجاري على «استاد راشد».

كأس رئيس الدولة
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الشارقة
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