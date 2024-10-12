ديوكوفيتش.. موعد مع «اللقب 100»



شنغهاي (رويترز)



اقترب نوفاك ديوكوفيتش خطوة من لقبه المئة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعدما تغلب على الأميركي المصنف السابع تيلور فريتز 6-4 و7-6، في نصف نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة، ليضرب موعداً في النهائي مع المصنف الأول عالمياً يانيك سينر.

وضمن سينر إنهاء العام الحالي في صدارة التصنيف العالمي، بعد فوزه على التشيكي توماش ماخاك المصنف 30 بنتيجة 6-4 و7-5 في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة، ليصبح أول إيطالي يبلغ المباراة النهائية للبطولة.

ودخل ديوكوفيتش المصنف الرابع المباراة بسجل مذهل في المواجهات المباشرة أمام فريتز، بفوزه في تسع مواجهات دون خسارة، وعلى الفور ضغط من الشوط الأول، مما أجبر اللاعب الأمريكي للدفاع بنجاح عن ثلاث نقاط لكسر الإرسال.

وواصل اللاعب الصربي ضغط على فريتز بفضل قوته وضرباته الأرضية المتقنة، واستخدم ضرباته الخلفية بقوة ليحصل على ثلاث نقاط أخرى لكسر الإرسال والنتيجة 2-2.

ولم يتمكن فريتز سوى من الحفاظ على إرساله مرة واحدة قبل أن يرسل ضرب خلفية خارج الملعب، ليصبح كسر الإرسال حاسماً لديوكوفيتش، لينهي المجموعة الأولى بأول ضربة إرسال ساحقة له في المباراة.

واكتسب فريتز بعض الزخم في المجموعة الثانية، بعدما حافظ على إرساله في شوط صعب، حيث أرسل ديوكوفيتش سلسلة من الضربات الناجحة، قبل أن يحصل على فرصتين لكسر إرسال منافسه في المباراة عندما كان متقدماً 4-3.

وتمكن ديوكوفيتش من الصمود، لكنه عانى مشكلة في الفخذ، واحتاج للعلاج في الملعب، قبل أن يذهب بالمجموعة لشوط فاصل، بينما عانى فريتز من صعوبات في ضربات إرساله الأول ليخسر المباراة.

وسيخوض ديوكوفيتش، الحائز 24 بطولة في البطولات الأربع الكبرى، مباراته النهائية الخامسة في تاريخ البطولة في سعيه للفوز بلقبه المئة في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، وكذلك لقبه الخامس في بطولة شنغهاي.

بدأ ماخاك المباراة بشكل رائع بفوزه بأول شوطين قبل أن ينجح سينر في الفوز بأول أشواطه، ثم حسم المصنف الأول المجموعة الأولى الصعبة في 44 دقيقة، بعد ارتكاب ماخاك سلسلة من الأخطاء.

ودفع ماخاك منافسه الحائز لقبين في البطولات الأربع الكبرى لبذل المزيد من الجهد في المجموعة الثانية، لكن سينر أثبت قوته أمام منافسه التشيكي (23 عاماً) ليحقق فوزه 64 هذا العام، بينما ارتكاب تسعة أخطاء سهلة فقط.

وشهد الموسم المهيمن للاعب الإيطالي فوزه بأول ألقابه الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة، وكذلك بطولة أميركا المفتوحة، وأصبح أول إيطالي ينهي العام في صدارة التصنيف العالمي.

وقال سينر «إنه أمر مذهل، إنه شيء طالما حلمت به عندما كنت طفلاً صغيراً، احتلال المركز الأول عالمياً الآن، لكن أن تنهي العام في الصدارة، فهو شعور مختلف ومميز، ولكن حدث ذلك خلال البطولة؛ لذلك أنا لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، أدرك أن غداً سيكون يوما مهماً، لكنه يعني الكثير بالنسبة لي بالطبع، هذا شيء لم أكن لأتمكن من تحقيقه بدون الجماهير وعائلتي وأصدقائي، الفضل يعود في ذلك إلى فريقي المساعد».

وأنهى ماخاك، الفائز بذهبية الزوجي المختلط في أولمبياد باريس 2024، يوم الخميس الماضي سلسلة انتصارات الإسباني كارلوس ألكاراز الفائز بأربع بطولات كبرى، والتي استمرت 12 مباراة ليصل إلى قبل النهائي.

وأضاف سينر «أعتقد أننا كلنا شاهدننا مدى موهبته وقوته (ماخاك)، تعين علي أن أكون حذراً للغاية في كل شوط والإرسال معي، إنه يرد الضربات بشراسة وقوة وبسرعة كبيرة للغاية، وحاولت البقاء في كل نقطة ومحاولة رؤية ماذا سيحدث، خضت كل نقطة بأقصى قوة. سعيد للغاية بذلك. سعيد بالعودة للنهائي مرة أخرى».

ويمكن لسينر الفوز بسابع بطولاته هذا العام الأحد.