جوندوجان: «ابتسامة» على وجهي و«دموع» في عيني!



برلين (د ب أ)



قال إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا السابق، إنه معجب كثيراً بـ «التوليفة» الحالية للمنتخب، وما يضمه من عناصر شابة موهوبة، مضيفاً أن هذا الفريق بإمكانه الفوز بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كتب لاعب مانشستر سيتي في رسالة للجماهير نشرتها صحيفة بيلد «هناك فريقان أو ثلاثة في كأس العالم القادمة ربما يكونوا أقوى منا نظرياً، ولكن مع روح المنتخب الألماني التي تطورت في الفترة الأخيرة، سيكون كل شيء ممكناً، بما في ذلك الفوز باللقب».

وسيتم تكريم جوندوجان رفقة مانويل نوير وتوني كروس وتوماس مولر، خلال مباراة منتخب ألمانيا ضد هولندا في ميونيخ بدوري أمم أوروبا يوم الاثنين، وذلك تقديراً لمسيرة اللاعبين الأربعة الذين أعلنوا اعتزالهم اللعب الدولي، بعد بطولة أمم أوروبا 2024 التي أُقيمت الصيف الماضي في ألمانيا.

وأضاف جوندجان «سأسافر إلى ميونيخ لحضور مباراة هولندا بمشاعر متباينة من ابتسامة على وجهي إلى دموع في عيني، فأنا أتطلع لوداع الجماهير رسمياً، رفقة كروس ومولر ونوير، والالتقاء مجدداً بزملائي في المنتخب، ولكن في الوقت نفسه، سأدرك أن مشواري مع المنتخب قد انتهى».

ولم يحقق جوندوجان إنجازات مع منتخب ألمانيا، بينما تُوج مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا مرة، ولقب الدوري الإنجليزي خمس مرات، ورغم ذلك فهو فخور بمسيرته الدولية التي امتدت 82 مباراة بالقميص الألماني.

وختم إلكاي رسالته للجماهير الألمانية قائلاً «اللحظة الأكثر فخرا بالنسبة لي، عندما ارتديت شارة قيادة منتخب ألمانيا في افتتاح بطولة أوروبا على ملعبنا، ونجح هذا الفريق في إيجاد حالة من النشوة مجدداً بعد فترة صعبة عاشتها البلاد استمرت سنوات».