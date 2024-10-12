«جودو الإمارات» يتصدر «أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخبنا «الذهبية الثانية»، في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وشهدت المنافسات تتويج محمد يزبيك بـ«ذهبية» وزن تحت 73، عقب فوزه في المباراة النهائية على بطل طاجيكستان أبوبكر شيروف، ليحتفظ منتخبنا بصدارة الترتيب العام، برصيد ميداليتين ذهبيتين، قبل ختام «النسخة الـ15»، الأحد، بصالة «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية، والتي يستضيفها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو، وتعتبر بداية الطريق لحصد نقاط التأهل لبلوغ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.



شهد منافسات اليوم الثاني، محمد بن ثعلوب الدرعي، سفير الصداقة والسلام والإنسانية، في الاتحاد الدولي للجودو، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وشارك الجميع في تتويج الأبطال.

وشارك منتخبنا في الجولة الثانية بعدد 4 لاعبين، وأسفرت عن فوز محمد يزبيك في الدور التمهيدي، لوزن تحت 73 كجم، على البريطاني وليفرت شورت، ليواجه بطل صربيا باجسانجور باجاجيف، واستطاع التغلب عليه بعد مباراة قوية، ليبلغ نصف النهائي لهذا الوزن، وتألقه أيضاً أمام لاعب الاتحاد الدولي كارين جالستيان، ومن بعده التفوق على الطاجيكي أبوبكر شيروف في النهائي.

وتأهل طلال شفيلي إلى الدور الثالث، بفوزه على الألماني ستارك فلاديمير، في وزن تحت 81 كجم، ليلتقي زاور دفالا، إلا أنه لم يتمكن من المنافسة على «الذهبية» في آخر 5 ثوانٍ، بعد أن كان متفوقاً، ليلعب في «ملحق الترضية» بمواجهة الجورجي ديمتري جوكلايزي، على «برونزية» وزن تحت 81 كجم، إلا أنه خسر الميدالية، بقرار من حكام «الفار».

فيما خسر كريم عبدالكريم، مباراته في وزن تحت 73 كجم، أمام الإيطالي فالير ليوناردو، واعتبر «الصاعد» راشد علي المشجري منسحباً في مباراته بالدور التمهيدي أمام البرازيلي كودا جوليو سيزار، بسبب تغيبه للإصابة.

وتأتي مراسم الجولة الختامية، بإقامة مباريات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، وتحت 100 كجم، وفوق 100 كجم، وتشهد مشاركة منتخبنا بلاعبين من بين 15 لاعباً ولاعبة ضمتهم البطولة، بعد أن حرمت الإصابة لاعبنا القوي ظفار كوسوف حامل «فضية» بطولة «أستانا جراند سلام» من المشاركة، لينضم إلى قائمة المصابين، بجانب «البرونزي» نارمند في وزن تحت 66، والذي أصيب في معسكر اليابان الأخير، وعمر معروف الذي كان مؤهلاً للفوز بميدالية في وزن فوق 100 كجم.

ويلعب يوم الأحد في وزن تحت 90 كجم لاعبنا «الشاب» سليمان إبراهيم مع بطل طاجكستان راجابوف أوميدجون، ويخوض لاعبنا «الشاب» حارب عبدالرحمن جمعة حامل ذهبية بطولة العرب مباراته الأولى، في الدور التمهيدي، مع بطل ألمانيا بيلز مارفن.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، بحضور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة، على تهنئة لاعبة منتخبنا «الذهبية» بشيرات خرودي، بحصولها على الميدالية الذهبية في اليوم الأول، فور انتهاء مباراتها مع بطلة منغوليا سوسوربارام حاملة اللقب العالمي لفئة الناشئين عام 2019، والميدالية الأولمبية للشباب عام 2018، والحائزة على 6 ميداليات في بطولات «الجراند سلام» للجودو.

وأصبحت بشيرات صاحبة أول ميدالية نسائية لـ«جودو الإمارات» في بطولات أبوظبي الكبرى، في وزن تحت 52 كجم، وبالتالي سطرت اسمها بحروف من ذهب في سجل «جودو الإمارات».

وقال إن بطولات «الجراند سلام للجودو» التي تأتي ضمن بطولات الاتحاد الدولي الكبرى، تمثل بداية المشوار لحصد المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، مثمناً الأداء القتالي للاعبة الذهبية التي عبرت عن فرحتها، ويمثل الإنجاز حافزاً خلال البطولات القادمة التي تتطلب المزيد من البذل والتضحيات، تقديراً لرعاية الدولة لقطاع الشباب والرياضة.

من ناحية أخرى، حظيت بشيرات خرودي الفائزة بميدالية ذهبية في اليوم الأول للبطولة باستقبال حافل بفندق جراند ميلينيوم الوحدة، مقر إقامة وفود بطولة «أبوظبي جراند سلام»، وسط مشاركة كبيرة من النزلاء، وقدمت لها الورود.وأعربت «البطلة الذهبية» عن سعادتها الكبيرة بحفاوة الاستقبال والتكريم، ويمثل ذلك دافعاً لها للمزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.