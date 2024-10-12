حكم «الواقعة الشهيرة» يدير لقاء العين والأهلي المصري

مراد المصري (الاتحاد)



اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الحكم التركي خليل أوموت ميلر لإدارة مواجهة العين أمام الأهلي المصري، في بطولة كأس القارات، والمقرر لها 29 أكتوبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي.

ويعتبر الحكم الدولي صاحب خبرات بارزة في الملاعب الأوروبية، إلا أنه كان صاحب واقعة شهيرة تعود إلى ديسمبر 2023، وتحديداً في مباراة ريزا سبور وأنقرة في الدوري التركي، حيث اعتدى فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة على الحكم، عقب نهاية المباراة.

وتوقف الدوري التركي قرابة الأسبوع بسبب هذا الحادث، قبل أن يعلن اتحاد الكرة عودتها من جديد 19 ديسمبر من العام الماضي، عقب الانتهاء من التحقيق في الواقعة، وإصدار عقوبات بحق المعتدي.