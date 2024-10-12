بوجاتشار بطل سباق لومبارديا للمرة الرابعة



روما (رويترز)



اختتم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات موسماً رائعاً، بالفوز بسباق لومبارديا للدراجات للعام الرابع توالياً، بعد هجوم منفرد ترك منافسيه يطاردونه، دون جدوى مرة أخرى.

وشن بوجاتشار، الذي ارتدى قميص قوس قزح، بعد فوزه بلقب بطولة العالم للدراجات على الطرق نهاية الشهر الماضي، هجومه قبل 48 كيلومتراً من النهاية، بعد أن نجح زملاؤه في فريق الإمارات للدراجات في تحييد مجموعة الصدارة في وقت سابق.

وجاء هجوم المتسابق السلوفيني، عند مرتفع كولما دي سورمانو خلال السباق الذي امتد لمسافة 255 كيلومتراً من بيرجامو إلى كومو.

وعلى الرغم من مطاردة البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفانبول له فإن بوجاتشار زاد تقدمه.

وقال بوجاتشار «السباق بأكمله كان يعتمد على فريقنا، لذا كان من الرائع أن ننهيه لمصلحتنا، وخططت للهجوم في هذا التوقيت، لأنني كنت أعرف أن فارقاً كبيراً يفصلني عن المطاردين، وأنه ستكون هناك معركة رجل لرجل في آخر 40 كيلومتراً، وفزت بالمعركة الذهنية مع ريمكو إيفانبول».

وحل إيفانبول متسابق سودال كويك-ستيب ثانيا بفارق ثلاث دقائق و16 ثانية خلف بوجاتشر.

وحصلت الجماهير المحلية على دفعة معنوية بحلول الإيطالي جوليو تشيكوني متسابق ليدل-تريك على المركز الثالث.