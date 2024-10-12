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الرياضة

«أكاديمية M.O.D» تتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

«أكاديمية M.O.D» تتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
12 أكتوبر 2024 21:02

 
الفجيرة (الاتحاد)

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تواصلت أجواء المتعة والحماس، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، خلال ثاني أيام الجولة الرابعة، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في منافسات فئة «البدلة»، التي تم تخصيصها للبراعم والأشبال بمشاركة 850 لاعباً ولاعبة، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
وحضر منافسات اليوم الثاني من البطولة، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجوجيتسو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وشيخة الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وفي ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة نجحت أكاديمية M.O.D في تحقيق الصدارة، بينما حقق نادي العين للجوجيتسو مركز الوصيف، ونادي بني ياس للجوجيتسو المركز الثالث.
وقال يوسف عبدالله البطران: «شاهدنا أداءً متميزاً من المواهب، حيث أظهروا عزيمة لافتة تتطلب قوة بدنية عالية وقدرا كبيرا من المهارة والذكاء، وهو ما يعكس الموهبة التي يتمتع بها الأطفال في رياضة الجوجيتسو».
وأضاف: «النزالات أظهرت حجم التصميم والإرادة لدى البراعم والأشبال للفوز ومنح أنديتهم المزيد من النقاط، ما يعكس تحليهم بالشعور بالمسؤولية رغم صغر سنهم، وهم يكتسبون يوماً بعد يوم قيم الجوجيتسو والمهارات الحياتية مثل الصبر ومواجهة التحديات والثقة بالنفس».
وقالت شيخة الكعبي: «يسرني حضور بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والمشاركة في تتويج الفائزين، ونرى كيف دخلت هذه الرياضة كل منزل في الإمارات، وتشهد مزيداً من الانتشار والشعبية لدى الأطفال والأسر، ونثق بأن المستقبل سيحمل مزيداً من التألق».
وقال إبراهيم الحوسني، المدير الفني لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «نشارك بقوة اليوم، حيث يضم فريقنا 135 لاعباً ولاعبة، قدموا جميعهم أداءً جيداً في هذه المرحلة المبكرة من السن، ولا سيما من حيث الالتزام بالتعليمات والاستفادة من الملاحظات والإرشادات أثناء التدريب، ويعكس ذلك جهودنا الكبيرة في تعزيز شعبية الجوجيتسو، وصقل وتطوير جيل جديد من الأبطال».

 

الإمارات
الفجيرة
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو،
الجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
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