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الرياضة

كروس يغيب عن حفل الوداع!

كروس يغيب عن حفل الوداع!
12 أكتوبر 2024 21:18

 
برلين (د ب أ)

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يغيب توني كروس نجم منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني السابق عن حفل وداع اللاعبين المعتزلين دولياً، بعد بطولة أوروبا 2024 الذي سيقام على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، يوم الاثنين المقبل.
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن كروس لن يتواجد في هذا الحدث الخاص الذي سينظمه قبل مباراة هولندا في دوري الأمم الأوروبية.
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان «كان كروس يود التواجد في ميونيخ، لكنه سيكون مرتبطاً بحصة تدريبية مع الناشئين الذين يلعبون في الأكاديمية الخاصة به».
وأنهى كروس مشواره مع كرة القدم بعد بطولة أوروبا 2024 التي أقيمت هذا الصيف في ألمانيا، بينما اعتزل توماس مولر ومانويل نوير وإلكاي جوندوجان اللعب الدولي، ومن المنتظر أن يحضر هذا الثلاثي الحفل الذي سيقام في ميونيخ.

ألمانيا
ريال مدريد
توني كروس
هولندا
دوري أمم أوروبا
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