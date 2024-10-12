فيانا مديراً رياضياً لمانشستر سيتي



لندن (أ ف ب)



يحلّ البرتغالي أوجو فيانا بدلاً من الإسباني تشيكي بيجيريستاين في منصب المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، وفقاً لما أفاد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية.

وقال السيتي في بيان «بعد 12 عاماً حافلاً بالألقاب في استاد الاتحاد، سيترك تشيكي منصبه الحالي، بعد كأس العالم للأندية هذا الصيف، وسيحل محله أوجو فيانا من سبورتينج لشبونة».

وأضاف «سيتولى فيانا مهامه بشكل كامل في صيف عام 2025، لكنه سيتعاون مع تشيكي في الأشهر السابقة لضمان الانتقال السلس».

وانضم بيجيريستاين إلى السيتي في عام 2012، بعدما شغل المنصب ذاته في برشلونة بين عامي 2003 و2010.