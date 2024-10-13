المغرب.. «حفل الخماسية»

وجدة (أ ف ب)



أكرم المنتخب المغربي، وفادة ضيفه من جمهورية أفريقيا الوسطى بخماسية في وجدة، ضمن ختام الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثانية، لتصفيات أمم أفريقيا 2025 المقررة على أرضه العام المقبل.

وحسم المنتخب المغربي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية، وفرض لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني المعار من مارسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة.

وهو الفوز الثالث توالياً للمنتخب المغربي المؤهل تلقائياً، كونه المضيف للنهائيات، وعزز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق خمس نقاط أمام مطاردته المباشرة الجابون التي تعادلت مع ليسوتو سلباً في افتتاح الجولة.

ويلتقي المنتخبان المغربي وجمهورية أفريقيا الوسطى الثلاثاء في وجدة أيضاً بعدما اختار الأخير المغرب أرضاً بيتية لمبارياته في التصفيات.

وخاض المنتخب المغربي المباراة، في غياب العديد من ركائزه الأساسية بسبب الإصابة، في مقدمتها مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، وقائده جناح جالطة سراي التركي حكيم زياش، ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي نصير مزراوي الذي خضع لعملية جراحية في القلب.

واعتمد المدرب وليد الركراكي على بعض العناصر للمرة الأولى، خصوصاً المدافعين المحليين جمال حركاس (الوداد البيضاوي) ويوسف بلعمري (الرجاء البيضاوي)، فيما اضطر إلى استبدال حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو في الدقيقة 32، ودفع بحارس مرمى نهضة بركان منير المحمدي.

وضغط «أسود الأطلس» منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عبر جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي الذي استغل كرة مرتدة من الحارس دومينيك يوفيجان، إثر تسديدة لجناح العين الإماراتي سفيان رحيمي، تابعها داخل المرمى (18).

وعزز أوناحي تقدم منتخب بلاده بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس يوفيجان، إثر تمريرة من بلعمري (38).

وأضاف قائد مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة إثر تمريرة من أوناحي (45).

وسجل أوناحي هدفه الشخصي الثاني والرابع لـ «أسود الأطلس»، عندما تلقى كرة من الزلزولي داخل المنطقة، فسددها قوية ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك (45+2).

وختم رحيمي المهرجان بهدف خامس من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وفي المجموعة الثامنة، قاد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سيرهو جيراسي منتخب بلاده غينيا إلى فوزه الأول في التصفيات بتسجيله هاتريك في مرمى ضيفته إثيوبيا 4-1 في ختام الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثامنة.

وسجل جيراسي أهدافه في الدقائق 18 من ركلة جزاء و37 و45+2، وأضاف مهاجم ليجانيس الإسباني سيدوبا سيسيه الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يسجل كنعان ماركنيه الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 53.

وتخلصت غينيا من المركز الأخير، بعدما رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط عقب خسارتين متتاليتين، بفارق ست نقاط خلف جمهورية الكونغو الديموقراطية المتصدرة، ونقطة واحدة خلف تنزانيا الثانية، فيما تراجعت إثيوبيا الى المركز الرابع، بعدما تجمد رصيدها عند نقطة واحدة.