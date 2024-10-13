إسبانيا تتصدر.. والبرتغال تقترب من «الثمانية»

مورسيا (أ ف ب)



انتزعت إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة من ضيفتها الدنمارك، عندما تغلبت عليها بشق الأنفس 1-0 في مورسيا، ووضع كريستيانو رونالدو البرتغال على مشارف ربع النهائي، بقيادتها إلى الفوز الثالث توالياً في المجموعة الأولى، وكان على حساب مضيفتها بولندا 3-1 في وارسو، في الجولة الثالثة من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي المجموعة الأولى أيضاً، عززت كرواتيا آمالها في بلوغ ربع النهائي، عندما قلبت الطاولة على ضيفتها أسكتلندا بفوز 2-1.

تدين إسبانيا، حاملة اللقب وبطلة كأس أوروبا، بفوزها والنقاط الثلاث إلى لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن سوبيمندي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد مفتتحاً رصيده التهديفي في مباراته الـ13 بقميص منتخب بلاده (79).

وتقدم منتخب «لا روخا» إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك المتصدرة السابقة التي مُنيت بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين.

وخاضت إسبانيا التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام صربيا في مستهل مبارياتها، قبل أن تسحق سويسرا 4-1 في الثانية، أول مباراة على أرضها، بعد إحرازها لقب كأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها هذا الصيف في ألمانيا.

وافتقد مدربها لويس دي لا فوينتي إلى الكثير من كوادره الأساسية أبرزهم داني أولمو ورودري وداني كارفاخال وفيران توريس للإصابة، وروبان لو نورماند الموقوف.

بدوره، غاب عن تشكيلة المدرب مورتن فيخورست الذي خلف كاسبر هيولماند بعد الخروج من ثمن النهائي أمام ألمانيا في كأس أوروبا، لاعبون عدة أبرزهم كريستيان نورجارد ويواكيم أندرسن.

وانتظرت إسبانيا حتى الدقيقة 20 لتهديد مرمى الضيوف بعد تمريرة من أليخاندرو جريمالدو إلى ألفارو موراتا على يسار المنطقة المحرمة فاستدار وسددها مباشرة زاحفة بجانب القائم المعاكس للحارس كاسبر شمايكل، وأخرى للامين يامال قوية من 20 متراً تصدى لها حارس سلتيك الأسكتلندي (22).

واستحوذ أبطال أوروبا على الكرة بنسبة 68 في المئة، مع 7 تسديدات منها اثنتان بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدة يتيمة للضيوف.

ونشط المنتخب الدنماركي، عندما مرر لاعب وسط مانشستر يونايتد جكريستيان إريكسن كرة زاحفة باتجاه علامة الجزاء اعترضها الحارس دافيد رايا، قبل أن تصل إلى قدمي كاسبر دولبرج (32).

وكادت إسبانيا أن تنهي الشوط الأول متقدمة، إثر انفراد يامال بشمايكل، بعدما تخلص من فيكتور كريستيانسن لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى (45).

ووقف شمايكل سداً منيعاً أمام محاولات إسبانيا في الشوط الثاني، وتصدى مرتين لموراتا (62 و68)، ولتسديدة يامال من مسافة بعيدة (71).

وارتكب شمايكل خطأ فادحاً فاهتزت شباكه للمرة الأولى في النسخة الحالية، بعد تسديدة على «الطاير» من مارتن سوبيمندي أكد صحته حكم الفيديو المساعد «الفار»، بعد شكوك في خطأ على فيكتور نيلسن قبل تسديدة لاعب ريال سوسيداد (79).

وفي المجموعة ذاتها، رفعت صربيا رصيدها في المركز الثالث إلى أربع نقاط، بافتتاح غلتها من الانتصارات على حساب سويسرا متذيلة الترتيب 2-0 سجلهما نيكو إلفيدي (45 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وألكسندر ميتروفيتش (61).

وفي الثانية، وضع مهاجم النصر السعودي المخضرم رونالدو (39 عاماً) البرتغال، بطلة النسخة الأولى، على مشارف ربع نهائي بقيادتها إلى فوزها الثالث توالياً، وكان على حساب مضيفتها بولندا 3-1.

وحسمت البرتغال نتيجة المباراة في شوطها الأول، بتسجيلها الهدفين عبر برناردو سيلفا (26) ورونالدو (37) الذي هز الشباك للمرة الثالثة توالياً في المسابقة هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 11 هدفا في مختلف المسابقات، وغلته الدولية إلى 133 في 213 مباراة وإلى 906 أهداف في مسيرته.

وسجل بيوتر جيلينسكي هدف الشرف لبولندا (78)، لكن مواطنه يان بدناريك أعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (88).

وعززت البرتغال موقعها في الصدارة بالعلامة الكاملة وبرصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كرواتيا التي فضت شراكة المركز الثاني مع بولندا، بعدما رفعت رصيدها إلى ست نقاط بفوزها على إسكتلندا 2-1.

وافتتحت البرتغال التسجيل بهدف رائع، عندما مرر لاعب وسط الهلال السعودي روبن نيفيش كرة داخل المنطقة هيأها قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديز برأسه وظهره إلى المرمى إلى مهاجم الجار مانشستر سيتي برناردو سيلفا الذي سددها قوية بيسراه داخل المرمى (26).

وعزز رونالدو تقدم البرتغال، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر، إثر تسديدة لرفايل لياو، بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب لمهاجم ميلان الإيطالي، تابعها داخل المرمى الخالي (37).

وقلص جيلينسكي الفارق لأصحاب الأرض، عندما استغل كرة خاطئة من نيفيش داخل المنطقة، هيأها لنفسه وسددها على يسار الحارس كوشتا (78)، لكن بدناريك سجل الهدف الثالث للضيوف خطأ في مرمى فريقه (88).

وعززت كرواتيا، الوصيفة، حظوظها عندما قلبت تخلفها أمام ضيفتها أسكتلندا الى فوز 2-1 في زغرب.

وكانت أسكتلندا البادئة بالتسجيل عبر راين كريستي (33)، وردت كرواتيا بهدفي إيجور ماتانوفيتش (36) وأندري كراماريتش (70).

وهو الفوز الثاني توالياً لكرواتيا، بعد الأول على بولندا (1-0) مقابل خسارة واحدة كانت أمام البرتغال (1-2)، فيما مُنيت أسكتلندا بخسارتها الثالثة توالياً، وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.

وتقدمت أسكتلندا عندما توغل بن دوك داخل المنطقة، ومرر كرة عرضية أخطأ لوكا سوتشيتش في إبعادها، وتهيأت أمام كريستي الذي سددها من مسافة قريبة، حاول المدافع دويي تشاليتا تشار إبعادها من على خط المرمى، لكنها اصطدمت بقدمه ودخلت المرمى (33).

وأدركت كرواتيا التعادل بتسديدة لماتانوفيتش من مسافة قريبة على يمين الحارس جوردون (36).

ومنح كراماريتش الفوز لكرواتيا برأسية من مسافة قريبة، إثر كرة مرتدة من الحارس جوردون بعد تسديدة قوية «على الطاير» لسوتشيتش بيسراه، إثر تمريرة عرضية من بيريشيتش.