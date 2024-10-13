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الرياضة

الملاكمان يسقطان من الحلبة في السعودية.. فما النتيجة؟

الملاكمان يسقطان من الحلبة في السعودية.. فما النتيجة؟
13 أكتوبر 2024 09:11

الرياض (رويترز) 

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توقف نزال في وزن خفيف الثقيل بين الملاكمين البريطانيين بن ويتيكر وليام كاميرون في العاصمة السعودية الرياض، وحسم بالتعادل بعد أن سقط الملاكمان من الحلبة.
وغادر ويتيكر الحلبة على كرسي متحرك، وتم نقله إلى المستشفى، لإجراء فحوصات على ساقه المصابة، بعد أن التحم مع كاميرون، وسقطا من فوق حبال الحلبة إلى أسفلها.
وسقط كاميرون مرتكزاً على ويتيكر خارج الحلبة قرب نهاية الجولة الخامسة من النزال، ولم يتمكن ويتيكر من النهوض.
وتقاسم الملاكمان النقاط، إذ منح أحد الحكام الفوز 58-57 لويتيكر، واعتبر آخر كاميرون فائزاً بنفس النتيجة، فيما لم يرجح الحكم الثالث كفة أي منهما ليتم إعلان التعادل.
وأقيم النزال ضمن فعاليات مصاحبة لنزال بطل العالم بلا منازع، في وزن خفيف الثقيل بين أرتور بيتربيف، بطل المجلس العالمي للملاكمة، والاتحاد الدولي للملاكمة، ومنظمة الملاكمة العالمية، وديمتري بيفول، بطل رابطة الملاكمة العالمية.

 

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