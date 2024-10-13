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الرياضة

أميركا تبدأ حقبة بوكيتينو بـ«النصر»

أميركا تبدأ حقبة بوكيتينو بـ«النصر»
13 أكتوبر 2024 11:12

 
واشنطن (رويترز)

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حقق ماوريسيو بوكيتينو بداية ناجحة في مهمة تدريب المنتخب الأميركي لكرة القدم بقيادته إلى الفوز 2-صفر، على بنما في مباراة ودية.
وعين بوكيتينو، الذي رحل عن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، بعد موسم واحد في منصبه، مدرباً للمنتخب الأميركي الشهر الماضي، خلفاً لجريج برهالتر، بعد إقالته في أعقاب الخروج المبكر المخزي من بطولة كوبا أميركا 2024.
ولم يتمكن الفريق الأميركي من هز الشباك في الشوط الأول، رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له، وكان أقربها من مهاجم تشيلسي السابق كريستيان بوليسيتش، بعد اختراق سريع، وتصدى لها حارس بنما أورلاندو موسكيرا.
ورغم ذلك، عرف بوليسيتش طريقه، وأظهر لمحات من بدايته المتألقة مع ميلان الإيطالي هذا الموسم، عندما أرسل تمريرة عرضية رائعة إلى يونس موسى، ليسجل بثقة، بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.
وساعد الحارس ماثيو تيرنر المنتخب الأميركي في الحفاظ على تقدمه، وأنقذ محاولتي يوئيل بارسيناس وخوسيه رودريجيز للتسجيل، لتفشل بنما في إدراك التعادل، ثم عزز «البديل» ريكاردو بيبي تقدم الولايات المتحدة في الوقت المتحسب بدلاً من الضائع.
وبعد فوزه بأولى مبارياته مع الولايات المتحدة، سيتطلع بوكيتينو إلى مواصلة هذا النهج، عندما يحل فريقه ضيفاً على المكسيك في وادي الحجارة الثلاثاء.
 

أميركا
بنما
بوكيتينو
كوبا أميركا
تشيلسي
كريستيان بوليسيتش
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