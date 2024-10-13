«أندلس» بطلة «كأس فاطمة بنت مبارك» في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

توجت المهرة «أندلس» بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل»، وحصدت المهرة «إنفي» كأس الوثبة ستاليونز «بري فيردريك بوا» بمضمار تاربس العشبي في فرنسا، فيما نال الجواد «بالومبينا دو لانس» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار دو أنتيلا الرملي بمقاطعة جاليشيا في مملكة إسبانيا، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفي ظل الاهتمام الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بالخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

واجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك البالغ طوله 1500 متر مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، 6 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وخطفت المهرة «أندلس» لجاي نيفنس، بإشراف دي ميروسون، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، لقب السباق بفارق عنق عن المهر «نمر» لمعيوف الشمري، فيما جاءت ثالثة «الصافنات» للخيالة السلطانية العمانية، وسجلت البطلة «أندلس» المنحدرة من نسل «فاليانت بوي» والفرس «ساندويتش» زمناً قدره 1:39:40 دقيقة.

ومنحت المهرة «إنفي» الثنائية للمالك جاي نيفنس والمدرب دي ميروسون، حين حصدت لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2300 متر، «بري فيردريك بوا»، البالغة جائزته 16.000 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، بقيادة الفارس أورتيز مندزابل، مسجلة زمناً قدره 2:38:90 دقيقة.

ومن جهة أخرى، فاز الجواد «بالومبينا دو لانس» لشان دو ماتانزا، بإشراف هيكتور دومنجيز جارسيا، وقيادة روبرتو كارلوس، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5.000 يورو، والذي اجتذب 6 من الخيول العربية الأصيلة «ذكور وإناث» بمضمار دو أنتيلا، بمقاطعة جاليشيا بمملكة إسبانيا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.