الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيتربيف بطل للعالم في «خفيف الثقيل»

بيتربيف بطل للعالم في «خفيف الثقيل»
13 أكتوبر 2024 11:35

 
الرياض (رويترز)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: سلسلة هجمات جوية تستهدف عدداً من المناطق
الملاكمان يسقطان من الحلبة في السعودية.. فما النتيجة؟


تُوج أرتور بيتربيف الكندي المولود في روسيا بطلاً للعالم بلا منازع في وزن خفيف الثقيل في الملاكمة، بعد فوزه على منافسه الروسي ديمتري بيفول، بقرار أغلبية الحكام في النزال الذي أقيم بالسعودية.
ولم يهزم أي منهما قبل نزالهما في الرياض، إذ يحمل بيفول «33 عاماً» لقب رابطة الملاكمة العالمية، أما بيتربيف «39 عاماً»، فهو بطل مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.
ووحد النزال الرئيسي الذي أقيم على حلبة المملكة أرينا بالرياض الألقاب الأربعة الرئيسية المعترف بها ومنحها لملاكم واحد للمرة الأولى.
وكان من المقرر إقامة النزال في يونيو، لكنه تأجل بعد تعرض بيتربيف المقيم في مونتريال لإصابة في الركبة.
وكان آخر بطل للوزن الخفيف الثقيل بلا منازع، هو الأميركي روي جونز جونيور الذي تغلب على ريجي جونسون، ليوحد ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة في عام 1999.

الرياض
السعودية
الملاكمة
كندا
روسيا
آخر الأخبار
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
اليوم 13:40
"آيروس 2024" تنظمه جامعة خليفة ويعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري
علوم الدار
"آيروس 2024" يسلط الضوء على مكانة أبوظبي وجهة عالمية للبحث والابتكار
اليوم 13:33
«الأخضر السعودي» يُفسد «خلطة مانشيني» في تصفيات المونديال!
الرياضة
«الأخضر السعودي» يُفسد «خلطة مانشيني» في تصفيات المونديال!
اليوم 13:17
شعار حملة الإمارات "معك يا لبنان"
علوم الدار
منتسبو "زايد العليا" يشاركون في حملة الإمارات "معك يا لبنان" في دبي وأبوظبي
اليوم 12:40
الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي
اقتصاد
الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©