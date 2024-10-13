«سايبر» بطل الشباب في «هوكي الجليد» في العين



العين (الاتحاد)



اختتمت «النسخة الثالثة» من بطولة الاتحاد لهوكي الجليد للرجال والسيدات بنجاح مبهر في العين، والتي أقيمت برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتنظيم شركة توجزر وي كان، وإشراف اتحاد الرياضات الشتوية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المتأهلة إلى النهائيات في اليوم الأخير، وسط تحديات كبيرة، وتمكن فريق «ووسك» الروسي من الفوز على «الظبي» في المباراة النهائية ضمن فئة المستوى الأول للسيدات، في حين حقق «بانثر» الروسي الفوز في مباراته أمام «أوكراليون» في المستوى الثاني سيدات، وتفوق فريق «سايبر دبي» الإماراتي على «خنجر» العُماني في نهائي الشباب.

حضر البطولة عدد كبير من الجمهور الذي تابع عن كثب تفاصيل المنافسات الحماسية بين نخبة الفرق في اليوم الأخير، مما أضفى على الحدث جواً من الإثارة والتشويق.

وأكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، نجاح البطولة الكبير، وتميزها على المستويات كافة.

وقال الظاهري: «حققت البطولة مستوى عالياً من التميز والتفوق، ولها قيمة فنية كبيرة، تعكس الإمكانات العالية التي تم توفيرها، وفخورون بمستوى التحدي الذي شهدناه، والذي يسهم في رفع مستوى هوكي الجليد محلياً».

وفي السياق نفسه، سلطت فاطمة القبيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية، الضوء على المستوى الفني العالي للبطولة، وقالت: «شهدنا أداءً رياضياً استثنائياً، حيث قدمت الفرق المشاركة عروضاً قوية على الجليد، والبطولة كانت فرصة لرصد مستوى المهارات وتطوير التكتيكات، خاصة أن الفرق أظهرت مرونة وقدرة على التكيف مع سرعة اللعبة وتبدل مجرياتها، شهدنا أيضاً تميزاً لافتاً في حراسة المرمى وتنسيق الهجمات، ما يعكس مدى تطور هوكي الجليد في الدولة».

وأضافت فاطمة القبيسي: «إلى جانب المستوى الفني، حفلت البطولة بالخبرات التي تعود بالنفع على اللاعبين في المراحل المقبلة، وتعتبر البطولة إعداداً وتهيئة قوية للاعبين المشاركين، حيث إنها تتيح لهم تجربة المنافسات المكثفة وتطوير الأداء تحت الضغط، مما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في المنافسات الدولية القادمة، كما أنها حققت أهدافها الرياضية والفنية، وأسهمت في رفع مستوى الاستعداد الرياضي في هوكي الجليد، مما يبشر بمستقبل واعد للبطولات القادمة على المستويين المحلي والدولي».

وانطلقت البطولة 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة 23 فريقاً، وشهدت سلسلة من المباريات القوية، استمرت حتى اليوم الختامي، في واحدة من أنجح البطولات من مختلف النواحي.