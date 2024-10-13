«أطلس 12» بطل «الشراعية 60 قدماً»

دبي (الاتحاد)

توج طاقم السفينة «أطلس 12» لمالكها النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، والذي نظمه بنجاح في شواطئ لؤلؤة الخليج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025.



وحصل طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، على المركز الثاني في السباق، ونال طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي على المركز الثالث.

واحتاج طاقم السفينة «أطلس 12» نحو ساعة و25 دقيقة لبلوغ وعبور بوابات خط النهاية، محرزاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق، بعدما عرف طاقمه كيف يتعامل مع ظروف السباق واختار أقصر مسار للوصول إلى الهدف، متقدماً على صاحبي المركزين الثاني والثالث (التبر 55) و(زيوريخ 120) في سباق مثير ومشوق طوال مراحله.

وفي باقي المراكز حصل طاقم السفينة «الظفرة 125» على المركز الرابع و«برق 183» على المركز الخامس، و«شاهين 57» على المركز السادس، و«زلزال 25» على المركز السابع، و«طوفان 21» على المركز الثامن، و«نمران 211» على المركز التاسع، و«غازي 103» على المركز العاشر.