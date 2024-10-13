الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أطلس 12» بطل «الشراعية 60 قدماً»

«أطلس 12» بطل «الشراعية 60 قدماً»
13 أكتوبر 2024 12:14

دبي (الاتحاد)
توج طاقم السفينة «أطلس 12» لمالكها النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، والذي نظمه بنجاح في شواطئ لؤلؤة الخليج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

 

أخبار ذات صلة
منتسبو "زايد العليا" يشاركون في حملة الإمارات "معك يا لبنان" في دبي وأبوظبي
منصور بن محمد: «الإمارات معك يا لبنان» تجسد المبادئ الإماراتية النبيلة


وحصل طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، على المركز الثاني في السباق، ونال طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي على المركز الثالث.
واحتاج طاقم السفينة «أطلس 12» نحو ساعة و25 دقيقة لبلوغ وعبور بوابات خط النهاية، محرزاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق، بعدما عرف طاقمه كيف يتعامل مع ظروف السباق واختار أقصر مسار للوصول إلى الهدف، متقدماً على صاحبي المركزين الثاني والثالث (التبر 55) و(زيوريخ 120) في سباق مثير ومشوق طوال مراحله.
وفي باقي المراكز حصل طاقم السفينة «الظفرة 125» على المركز الرابع و«برق 183» على المركز الخامس، و«شاهين 57» على المركز السادس، و«زلزال 25» على المركز السابع، و«طوفان 21» على المركز الثامن، و«نمران 211» على المركز التاسع، و«غازي 103» على المركز العاشر.

السفن الشراعية
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
إصابة بونو تُزعج جماهير الهلال قبل مواجهة العين!
الرياضة
إصابة بونو تُزعج جماهير الهلال قبل مواجهة العين!
اليوم 13:41
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
اليوم 13:40
"آيروس 2024" تنظمه جامعة خليفة ويعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري
علوم الدار
"آيروس 2024" يسلط الضوء على مكانة أبوظبي وجهة عالمية للبحث والابتكار
اليوم 13:33
«الأخضر السعودي» يُفسد «خلطة مانشيني» في تصفيات المونديال!
الرياضة
«الأخضر السعودي» يُفسد «خلطة مانشيني» في تصفيات المونديال!
اليوم 13:17
شعار حملة الإمارات "معك يا لبنان"
علوم الدار
منتسبو "زايد العليا" يشاركون في حملة الإمارات "معك يا لبنان" في دبي وأبوظبي
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©