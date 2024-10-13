نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



كشفت وسائل إعلام أوزبكية، عن نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان أمام الإمارات، والمقررة في السادسة مساء الثلاثاء، على ملعب بونيودكور بالعاصمة طشقند، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، من الدور الثالث، ضمن التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026.

وتتصدر أوزبكستان المجموعة برصيد 7 نقاط، من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات وقطر، ونقطتين لكوريا الشمالية، وتأتي قيرغيزستان في المركز الأخير من دون رصيد.

وأكدت صحف أوزبكية، نفاد تذاكر المواجهة المرتقبة أمام «الأبيض»، بعد ساعات من طرحها للبيع عبر المنافذ الإلكترونية، وهي المباراة الثانية للمنتخب الأوزبكي في التصفيات الحالية، والتي تشهد بيع كامل التذاكر، بعد المواجهة الأولى أمام إيران 0-0، في الجولة الماضية، والتي شهدت حضور 33829 مشجعاً، بملعب بونيودكور الذي يتسع لـ34 ألفاً.

وتراوحت أسعار بيع تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات، ما بين 40.000 و500.000 سوم، وهو ما يعادل «11 إلى 140 درهماً».

ويفتقد منافس «الأبيض» في المباراة المقبلة، جهود المدافع رستمجون أشورماتوف بداعي الإيقاف، بعد نيله الإنذار الثاني في مباراة إيران، واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأوزبكي الذي يقوده السولفيني سريشكو كاتانيتش، ديور خولماتوف، لاعب باختاكور، بدلاً من أشورماتوف «الموقوف».

ويبرز في تشكيلة المنتخب الأوزبكي، هوجيمات إيركينوف مهاجم الوحدة، وتضم القائمة الحالية عدداً من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في «دوري أدنوك للمحترفين»، أمثال أوتابييك شوكورف لاعب الشارقة السابق، والفيحاء السعودي الحالي، بجانب عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان السابق، وجلال الدين ماشاريبوف الذي انضم في وقت سابق إلى شباب الأهلي لفترة قصيرة.

وتشهد الجولة الرابعة ضمن المجموعة الأولى، بجانب مباراة أوزبكستان مع الإمارات في طشقند، قيرغيزستان وكوريا الشمالية في بيشكيك، وإيران مع قطر في دبي.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع، من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى «المونديال»، وبطاقة إلى «الملحق العالمي».