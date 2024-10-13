إصابة بونو تُزعج جماهير الهلال قبل مواجهة العين!

مراد المصري (أبوظبي)

تراقب جماهير الهلال السعودي عن كثب، مستجدات الإصابة التي تعرض لها حارس الفريق ياسين بونو، والتي اضطرته إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 32 من مواجهة منتخب بلاده المغرب أمام جمهورية أفريقيا الوسطى، ضمن ختام الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثانية، لتصفيات أمم أفريقيا 2025، المقررة على أرضه العام المقبل.

وجاءت هذه الإصابة مع بدء العد التنازلي لمواجهة الهلال أمام العين، المقررة يوم 21 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأثارت إصابة بونو مخاوف جمهور ناديه، لتزامنها مع إصابة الحارس الثاني للفريق، محمد العويس، ويُنتظر أن يكشف عن طبيعة إصابة حامي عرين «أسود الأطلس» ومدة غيابه عن الملاعب، بعد خضوعه لفحوص طبية دقيقة في الساعات القليلة المقبلة.

وتحدث وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عقب نهاية اللقاء، وقال: «ياسين بونو للأسف تعرض للإصابة، بينما كان في حالة جيدة، أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وألا تُبعده عن الملاعب لمدة طويلة».