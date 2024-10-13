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الرياضة

بعثة «الأبيض» إلى طشقند بـ22 لاعباً في غياب 4 نجوم

بعثة «الأبيض» إلى طشقند بـ22 لاعباً في غياب 4 نجوم
13 أكتوبر 2024 14:50

أبوظبي (الاتحاد)
تُغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان بعد غدٍ الثلاثاء على استاد بونيدكور، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.
وواصل منتخبنا تدريباته في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بعد مباراته مع كوريا الشمالية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما أدى حصة تدريبية خلال الفترة الصباحية اليوم قبل التوجه إلى المطار.
تضم بعثة منتخبنا المغادرة إلى طشقند 22 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، عدلي محمد، خالد الهاشمي، محمد العطاس، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبدالله إدريس، علي سالمين، ماكنزي هانت، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، فهد بدر، برونو أوليفيرا وكايو كانيدو.
وخلت القائمة من الرباعي كوامي كويدو لتراكم الإنذارات، ويحيى نادر لعدم اكتمال الجاهزية، وعبدالرحمن صالح للإصابة، وفابيو دي ليما لظروف خاصة.
من جهة أخرى، عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من الصين لإدارة المباراة بقيادة ما نينج (ساحة)، زهونج فيي (المساعد الأول)، زهانج شينج (المساعد الثاني)، وانج دي (الحكم الرابع)، فيو مينج (حكم الفيديو)، تشين يينهو (حكم الفيديو المساعد).

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