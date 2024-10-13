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الرياضة

ماتيوس: كلوب المدرب الجديد لألمانيا!

ماتيوس: كلوب المدرب الجديد لألمانيا!
13 أكتوبر 2024 14:55

 
برلين (د ب أ)

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يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس أن يورجن كلوب قد يصبح المدير الفني القادم لمنتخب ألمانيا، رغم توليه منصب المدير العالمي لقطاع كرة القدم بشركة «ريد بول»، وعدم وجود شرط جزائي في عقده.
وقال ماتيوس «لقد وقع عقداً الآن، إذا تغير الوضع أعتقد أن بمقدوره دائماً الحديث إلى ريد بول».
ويستعد كلوب لتولي منصبه الجديد مطلع العام المقبل، وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقده مع ريد بول يمتد لخمسة أعوام.
ونفى أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول، وجود شرط جزائي في عقد كلوب يسمح له بالانتقال لتدريب منتخب ألمانيا، حال رحيل المدرب الحالي يوليان ناجلسمان، الذي ينتهي عقده في 2026.
وقال مينتزلاف لوكالة الأنباء الألمانية «أنفي ذلك بوضوح، نتطلع لتعاون طويل الأمد».
ورفض ماتيوس ردود الفعل الغاضبة التي لازمت تولي كلوب لمنصبه الجديد، وقال «يورجن اتخذ قراراً واضحاً، إنه فائز، شخصية شهيرة وسفير لكرة القدم ولألمانيا بشكل عام». وأوضح «وهناك هؤلاء الذين ينشرون تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا لا يزعج يورجن كلوب».

ألمانيا
يورجين كلوب
منتخب ألمانيا
ريد بول
ليفربول
جوليان ناجلسمان
لوثار ماتيوس
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