سينر يمنع ديوكوفيتش من حفل «المئوية»!



شنغهاي (أ ف ب)



كرّس الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالمياً تفوّقه في الفترة الأخيرة على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش «الرابع»، بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز في التنس 7-6 و6-3.

وحرم سينر نظيره ديوكوفيتش المُتوج بـ24 لقباً، ضمن البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» من الفوز بلقبه الـ100 في مسابقات الفردي.

وسبق أن ضمن سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس في نهاية السنة، بعد بلوغه نهائي دورة شنغهاي على حساب التشيكي توماش ماخاتش الـ33 عالمياً 6-4، 7-5.

وسيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين «أيه تي بي».

وضمن الإيطالي هذا اللقب الشرفي، حتى قبل إقامة الدورات الأخيرة في السنة، وأبرزها بطولة أيه تي بي الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تورينو بين 10 و17 نوفمبر.

وهذا الفوز الثالث توالياً لسينر على حساب ديوكوفيتش، كما أنه بات اللاعبان يتساويان في المواجهات المباشرة بـ4 انتصارات لكل منهما في المواجهة الثامنة بينهما.

وفشل ديوكوفيتش في الفوز للمرة الخامسة في حديقته في شنغهاي، وبالفوز بأول دورة ماسترز للألف نقطة هذا الموسم، ومنذ عام 2018، كان يفوز دائماً بما لا يقل عن دورة واحدة للألف كل عام.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة بين اللاعبين، حيث لم يتمكن أحدهما من كسر إرسال الآخر.

لكن في شوط كسر التعادل، نجح الإيطالي في انتزاع السيطرة كاسراً إرسال ديوكوفيتش في نقطته الأولى، ليتقدم فيما بعد 5-1.

حاول المصنّف الأول عالمياً سابقاً الصمود وردّ، من خلال تقليص النتيجة إلى 3-6، وفشل سينر في المحاولة التالية، لحسم الشوط، لكنه لم يتأخر لانتزاعها في المحاولة الثانية.

أما اللحظة المفصلية الأخرى، فكانت في الشوط الرابع من المجموعة الثانية، عندما كسر سينر إرسال ديوكوفيتش، ليتقدم 3-1 ثمّ 5-2، قبل أن يحسم المباراة، من دون أي مشكلات.