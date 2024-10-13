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الرياضة

حتا وأبوظبي بطلا كأس نائب رئيس الدولة لسباق الطريق

حتا وأبوظبي بطلا كأس نائب رئيس الدولة لسباق الطريق
13 أكتوبر 2024 17:34

كلباء (وام)
حصد نادي حتا لقب بطولة كأس نائب رئيس الدولة لسباق الطريق بعد تصدره فئتي الناشئين والشباب، فيما تصدر نادي أبوظبي منافسات فئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال، في البطولة التي اختتمت على مضمار الجري المحيط ببحيرة الحفية في مدينة كلباء، وشهدت مشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات، وذلك في افتتاح منافسات موسم اتحاد ألعاب القوى 2024-2025.
تضمنت البطولة سباقات مختلفة في فئات الأشبال بنين وبنات تحت 16 سنة لمسافة 2 كم، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة لمسافة 4 كم، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة 6 كم، إضافة إلى العموم للرجال والسيدات لمسافة 9 كم.
شهد حفل تتويج الفائزين، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بخورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بكلباء، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء.
كما تم تتويج نادي حتا بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2022-2023 للرجال، ونادي دبا الحصن بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2022-2023 للسيدات.
وتوجه اللواء الدكتور محمد المر بالشكر والتقدير إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، على حضورهما فعاليات البطولة، مؤكداً أن المنافسة الأولى في الموسم حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً، وشهدت مستويات عالية تعزز مؤشرات التطور الذي حققته اللعبة.

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