الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعمري يرحل عن معسكر «النشامى»!

التعمري يرحل عن معسكر «النشامى»!
13 أكتوبر 2024 17:52

مراد المصري (أبوظبي)
يغيب موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، عن مواجهة «النشامى» أمام نظيره العُماني المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور الثالث الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بياناً رسمياً، قال فيه: «يغادر اللاعب موسى التعمري غداً الاثنين إلى فرنسا للالتحاق بفريقه مونبلييه، بعد إنهاء فترة العلاج في عمّان بإشراف الجهاز الطبي للنشامى، وتأكيد عدم إمكانية مشاركته بمواجهة عُمان، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026».
وغاب التعمري عن مباراتين في الدور الثالث أمام فلسطين (فاز المنتخب 3-1) في ماليزيا وأمام كوريا الجنوبية (خسرها المنتخب 2-0) في عمّان، بعد خروجه مصابا في المباراة الأولى في هذا الدور أمام الكويت التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في العاصمة الأردنية.
ولم يشارك التعمري (27 عاماً) في التدريبات الجماعية للمنتخب خلال التجمع الأخير، بل بقي يتدرب منفرداً، تحت إشراف الجهاز الطبي لـ «النشامى»، وفق ما قال الاتحاد.
 

أخبار ذات صلة
بعثة «الأبيض» إلى طشقند بـ22 لاعباً في غياب 4 نجوم
نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات «مونديال 2026»
موسى التعمري
منتخب الأردن
منتخب عمان
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
اليوم 17:31
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
اليوم 17:40
صلاة الجنازة على قتلى أعمال العنف في باكستان
الأخبار العالمية
قتلى جراء تجدد أعمال العنف في باكستان
اليوم 19:14
الإمارات يتعاقد مع رودريجيز
الرياضة
الإمارات يتعاقد مع رودريجيز
اليوم 19:13
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
الأخبار العالمية
لوكاشينكو يعلّق على تعديل عقيدة روسيا النووية
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©