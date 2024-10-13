التعمري يرحل عن معسكر «النشامى»!

مراد المصري (أبوظبي)

يغيب موسى التعمري نجم المنتخب الأردني، عن مواجهة «النشامى» أمام نظيره العُماني المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور الثالث الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بياناً رسمياً، قال فيه: «يغادر اللاعب موسى التعمري غداً الاثنين إلى فرنسا للالتحاق بفريقه مونبلييه، بعد إنهاء فترة العلاج في عمّان بإشراف الجهاز الطبي للنشامى، وتأكيد عدم إمكانية مشاركته بمواجهة عُمان، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026».

وغاب التعمري عن مباراتين في الدور الثالث أمام فلسطين (فاز المنتخب 3-1) في ماليزيا وأمام كوريا الجنوبية (خسرها المنتخب 2-0) في عمّان، بعد خروجه مصابا في المباراة الأولى في هذا الدور أمام الكويت التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في العاصمة الأردنية.

ولم يشارك التعمري (27 عاماً) في التدريبات الجماعية للمنتخب خلال التجمع الأخير، بل بقي يتدرب منفرداً، تحت إشراف الجهاز الطبي لـ «النشامى»، وفق ما قال الاتحاد.

