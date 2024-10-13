الدوري السعودي يكتسح «الأمم الأوروبية»!



سلطان آل علي (دبي)



شهدت تشكيلة الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، «حسب موقع WhoScored» العالمي الحضور القوي للاعبين المحترفين في الدوري السعودي، حيث تصدرت الأندية السعودية المشهد بوجود أربعة لاعبين بارزين في التشكيلة المثالية، وهو ما يعكس التحول الكبير الذي تشهده الكرة السعودية في استقطاب النجوم العالميين.

أبرز هؤلاء اللاعبين، هو بيتر رايكوفيتش، الحارس المتألق مع الشباب، الذي حقق تقييماً عالياً بلغ 8.20 بعد أداء مذهل في الحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة التي خاضها مع صربيا أمام سويسرا.

وأثبت رايكوفيتش نفسه أحد أفضل الحراس في البطولة، حيث لعب دوراً كبيراً في تأمين فوز منتخب بلاده على سويسرا بهدفين، وتصدى لركلة جزاء، إلى جانب 3 تسديدات أخرى على مرماه.

وفي الدفاع جاء إيمريك لابورت، لاعب النصر، الذي شارك مع إسبانيا وقدم أداءً دفاعياً قوياً بتقييم 7.56.

وأكد لابورت من جديد أنه لا يزال واحداً من أفضل المدافعين في أوروبا، حيث لعب دوراً محورياً في الحفاظ على قوة دفاع المنتخب الإسباني ضد الدنمارك وتفوق في كل الالتحامات «4»، والصراعات الهوائية «3» في اللقاء بنسبة 100%.

وفي الهجوم، تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر أيضاً، حيث سجل تقييماً بلغ 7.99.

يثبت كريستيانو رونالدو نجم النصر كل يوم أنه لا يزال قادراً على تسجيل اسمه والتأثير رغم تقدمه في العمر، حيث سجل الهدف الثاني للبرتغال، والذي أراح المنتخب كثيراً أثناء المباراة، وقاده إلى الانتصار 3-1 على بولندا في نهاية اللقاء.

إلى جانب رونالدو، كان هناك تألق لافت للمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال.

وقدم ميتروفيتش أداءً استثنائياً مع صربيا أمام سويسرا، وسجل تقييماً بلغ 8.44، حيث سجل هدف منتخبه الثاني، بعد مجهود فردي خارق يثبت قيمته واستمرارية لتألقه مع الهلال في الموسم الحالي.

وضمت تشكيلة الأفضل في الجولة بيتر رايكوفيتش، وسردجان إيراكوفيتش، وإيمريك لابورت، وأليخاندرو جريمالدو، ودينزل دومفريس، ولوكا مودريتش، وبرونو فيرنانديز، وبيدرو نيتو، وكودي جاكبو، وألكسندر ميتروفيتش، وكريستيانو رونالدو.

ظهور أربعة لاعبين من الدوري السعودي في تشكيلة الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، يعكس بوضوح التحول الكبير الذي تشهده البطولة السعودية في استقطاب نخبة اللاعبين العالميين، حيث أصبح الدوري السعودي وجهة مفضلة للعديد من نجوم العالم، بفضل الاستثمارات الكبيرة والمنافسات القوية التي يقدمها.

وهذا التمثيل يعزز مكانة الدوري السعودي على الساحة الدولية، ويعكس تأثير اللاعبين الذين انضموا إلى الأندية السعودية في رفع مستوى المنافسة، وإبراز موهبتهم في البطولات القارية.