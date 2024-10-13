العين يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات «الجولة الرابعة»، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «البدلة»، والتي نظمها اتحاد الجوجيتسو في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وشارك في منافسات اليوم الأخير 800 لاعب ولاعبة من فئتي تحت 14 و16 عاماً، من مختلف أكاديميات وأندية الدولة، ومن المرتقب أن تقام الجولة النهائية في ديسمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي، لتتويج الأندية والأكاديميات الفائزة.

وفي منافسات اليوم الختامي لهذه الجولة، نجح نادي العين للجوجيتسو في الفوز بالمركز الأول، وتصدر الترتيب، وتبعه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، و«أكاديمية M.O.D» في المركز الثالث.

ومع ختام الجولة الرابعة، وتوجه الأنظار نحو الجولة الأخيرة في ديسمبر، يتصدر نادي العين للجوجيتسو الترتيب العام للبطولة في منافسات فئة «البدلة»، ويتبعه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، ونادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس اتحاد الجوجيتسو، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الجوجيتسو.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو: «كان لزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للبطولة بالغ الأثر في إسعاد اللاعبين والمنظمين ومجلس إدارة الاتحاد، إذ منحتهم حافزاً كبيراً لتقديم المزيد في البطولات، حيث شهد سموه جانباً من المنافسات، والتقى مجموعة من اللاعبين، والتقط معهم الصور التذكارية التي أسعدتهم، وتعكس هذه الزيارة المتابعة الحثيثة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو».

وأضاف: «ينسجم التميز الذي حققته البطولة على مدار جولاتها الأربع، مع تطلعات الجهات الراعية للبطولة، بصفتهم شركاء النجاح، ونفخر بما نقدمه من بطولات محلية وإقليمية ودولية، تؤكد أن رياضة الجوجيتسو أصبحت جزءاً من هويتنا، فيما يواصل أبطالنا بناء إرث مشرف من البطولات والإنجازات، ونتوجه بالتحية إلى أبطالنا الذين تدربوا بقوة استعدادا لهذه البطولة، ونتطلع بأن نرى مواهبنا المحلية تواصل التألق على الساحة العالمية».

العين يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



وقال زايد عبيد الكعبي، مدرب نادي العين: «المنافسات كانت قوية للغاية، واللاعبون قدموا أداءً جيداً، ونتطلع إلى أفضل النتائج لنتصدر تصنيف البطولة، وفريقنا المشارك تكون من 250 لاعباً ولاعبة، ونترقب انطلاق الجولة الأخيرة للدفع بمزيد من اللاعبين».

وقال ذياب محمد المصعبي، لاعب نادي العين للجوجيتسو الفائز بذهبية وزن 34 كجم الحزام الأبيض فئة تحت 14 عاماً: «سعيد للغاية بتحقيق الذهبية الأولى في مسيرتي، وحصد مزيد من النقاط لدعم النادي، خاصة إنني حققت الفضية في الجولة الثالثة التي استضافتها الشارقة، وأشكر عائلتي التي تدعمني في جميع البطولات، كما أشكر المدربين ورفاقي في نادي العين».

وأشار مبارك عيسى المسكري، لاعب «تيم 777» الفائز بذهبية وزن 45 كجم حزام أبيض فئة تحت 14 عاماً إلى أنه نجح في حصد الذهبية الثالثة على التوالي في جولات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وقال: «أتطلع إلى حصد ذهبية جديدة في الجولة الختامية، وكل ذلك جاء بفضل التدريب الجاد والسعي والصبر الذي تعلمته، إلى جانب الدعم الذي أتلقاه من عائلتي ومن المدربين».