«الإجهاد العضلي» يُبعد يامال من إسبانيا

مدريد (أ ف ب)



ترك جناح برشلونة لامين يامال معسكر المنتخب الإسباني لكرة القدم بسبب إجهاد في العضلات، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، وذلك قبل مواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية.

وكان يامال (17 عاماً) خرج في نهاية مباراة فريقه ضد الدنمارك (1-0) في دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد في بيان «خضع لامين يامال لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي في مدريد لتقييم الانزعاج الذي شعر به بعد المباراة ضد الدنمارك.

ولم تكشف الفحوص عن أي إصابة هيكلية، وأكد الجهاز الفني بأنه يعاني من إجهاد عضلي، وقد اتخذ قرار ترك المعسكر في خطوة احترازية.