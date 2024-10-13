«كينية» تحطم الرقم القياسي للماراثون



شيكاغو (أ ف ب)

حطمت الكينية روث تشيبنجيتيتش الرقم القياسي العالمي، في طريقها للفوز بماراثون شيكاغو بزمن ساعتين و9 دقائق و57 ثانية.

وتفوقت ابنة الثلاثين عاماً على الرقم القياسي السابق الذي سجلته الإثيوبية تيجست أسيفا في برلين العام الماضي، وقدره 2:11:53 ساعة، لتصبح أول عداءة تحرز ماراثون شيكاغو ثلاث مرات، بعدما سبق لها أن تُوجت به عامي 2021 و2022.

وقالت بطلة العالم لعام 2019 «يراودني شعور رائع، أنا فخورة بنفسي، هذا حلمي الذي يتحول إلى حقيقة»، مضيفة «فكرت كثيراً بالرقم القياسي العالمي، ونجحت في الوصول إليه».

وأهدت تشيبنجيتيتش فوزها إلى مواطنها كيلفن كيبتوم الذي حطم الرقم القياسي العالمي للرجال في شيكاغو بالذات العام الماضي قبل أشهر معدودة على مصرعه بحادث سير عن 24 عاماً.

وحلت الإثيوبية سوتومي كيبيدي ثانية خلف تشيبنجيتيتش في سباق الأحد، بعدما سجلت 2:17:32 ساعة، فيما جاءت الكينية الأخرى أيرين تشيبتاي ثالثة.

وعند الرجال، كان اللقب من نصيب كينيا أيضاً بعد فوز جون كورير بزمن ساعتين ودقيقتين و43 ثانية، ليحقق ابن الـ27 عاماً أكبر انتصار في مسيرته، بعدما تفوق على الإثيوبي محمد إيسا، ومواطنه أموس كيبروتو.

وكان أربعة من الخمسة الأوائل من كينيا، بعدما حل فينسينت نجيتيتش ودانيال إيبينيو في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وقال كورير «كان من الجميل حقاً أن أحقق أفضل زمن شخصي والفوز في شيكاغو»، كاشفا «كنت أفكر بكيبتوم، وقلت لنفسي إذا كان بإمكانه النزول تحت الساعتين ودقيقة (ساعتين و35 ثانية بالتحديد) العام الماضي، فلما لا يمكنني فعل ذلك أيضاً؟، بالتالي، كان عليّ أن أؤمن بنفسي ومحاولة تقديم كل ما باستطاعتي».