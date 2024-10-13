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الرياضة

«الفيفا» يحدد الدول المستضيفة لمونديال 2030 و2034 عبر «الإنترنت»!

«الفيفا» يحدد الدول المستضيفة لمونديال 2030 و2034 عبر «الإنترنت»!
13 أكتوبر 2024 21:24

 
زيوريخ (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عقد اجتماع استثنائي عبر شبكة الإنترنت خلال ديسمبر المقبل.
وأشار «الفيفا» في بيان رسمي إلى أنه وفقاً للمادة 25 الفقرة 3 والمادة 61 الفقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عقد مؤتمر استثنائي للفيفا لتحديد الدول المستضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034. وأضاف البيان أيضاً أنه وفقاً للمادة 25 الفقرة 5 من النظام الأساسي للفيفا، سيعقد هذا المؤتمر بشكل استثنائي عبر شبكة الإنترنت في 11 ديسمبر المقبل.
وحدد (الفيفا) عدداً من جدول أعمال هذا المؤتمر حيث سيتم خلاله مناقشة تعليق عضوية أحد الاتحادات الأعضاء أو تجميد العضوية، بخلاف كلمة لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.
وسيتم أيضاً مناقشة الميزانية المعدلة للدورة المالية بين عامي 2023 و2026 والميزانية التفصيلية للعامين القادمين 2025 و2026، وطرح هذه البنود للتصويت بين أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشار «الفيفا» إلى أنه سوف يتم عقد مؤتمر الكونجرس الـ 75 للاتحاد الدولي لكرة القدم، في أسونسيون عاصمة باراجواي، في 15 مايو 2025.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
كأس العالم
جياني إنفانتينو
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