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الرياضة

تغيير ملعب مباراة العين ودبا الحصن

تغيير ملعب مباراة العين ودبا الحصن
14 أكتوبر 2024 01:05

معتز الشامي (أبوظبي)

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وافقت رابطة المحترفين ونادي دبا الحصن، على طلب نادي العين، بتعديل مكان مباراة الفريقين، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والمقرر لها 25 أكتوبر الجاري، لتقام على استاد هزاع بن زايد، في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساءً، ونقل مباراة الفريقين تحت 23 سنة إلى استاد دبا الفجيرة بدلاً من ملعب العين.
وذكر العين أن الاتفاق الذي تم بالتنسيق بين الناديين ورابطة المحترفين، يعني نقل مباراة الدور الثاني بين الفريقين إلى استاد صقر بن محمد القاسمي. ووجه العين، في بيان رسمي، الشكر إلى مجلس إدارة رابطة المحترفين ونادي دبا الحصن على تفهمهما موقف «الزعيم»، ونقل مباراة الدور الأول إلى استاد هزاع بن زايد، والمبادلة بينها وبين لقاء الدور الثاني، وذلك لارتباط العين بمباراة كأس القارات أمام الأهلي المصري 29 أكتوبر بالقاهرة، وحاجة العين إلى توفير الوقت والجهد، من أجل التحضير للمباراة المهمة أمام بطل أفريقيا.

رابطة المحترفين
العين
دبا الحصن
استاد هزاع بن زايد
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