إنجلترا.. «الأسود» تعود إلى الزئير!

هلسنكي (أ ف ب)



استعادت إنجلترا نغمة الفوز، بتغلبها على مضيفتها فنلندا 3-1 في هلسنكي، ضمن المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل جاك جريليش (18) وترنت ألكسندر أرنولد (73) وديكلان رايس (83) أهداف إنجلترا، وارتو هوسكونن هدف فنلندا (87).

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف اليوناني التي حققت فوزها الرابع في أربع مباريات، وجاء على حساب ضيفتها أيرلندا بهدفين سجلهما أناستازيوس باكاسيتاس (48) وبتروس مانتالوس (91).

وعاد إلى تشكيلة منتخب إنجلترا قائده وهدافه هاري كين الذي غاب عن المباراة التي خسرها «الأسود الثلاثة» ضد اليونان 1-2 على ملعب «ويمبلي» بداعي إصابة طفيفة تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وعموماً، أجرى مدرب إنجلترا الموقت لي كارسلي ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي واجهت اليونان، وأبرزها مشاركة جناح مانشستر سيتي جريليش، في حين حل حارس مرمى كريستال بالاس بدلاً من جوردان بيكفورد.

خاض المنتخبان اللقاء على وقع الخسارة في الجولة الماضية، فنلندا على أرضها أمام أيرلندا 1-2 وإنجلترا أمام اليونان بالنتيجة ذاتها.

بدأت المباراة بسيطرة إنجليزية شبه مطلقة في ربع الساعة الأول (86 في المئة مقابل 14 لفنلندا)، لكن لاعبي «الأسود الثلاثة» وجدوا صعوبة في اختراق دفاع فنلندا المنظم.

وسرعان ما أثمرت السيطرة عن هدف أول لإنجلترا، عندما مرر أنجل جوميس كرة متقنة باتجاه جريليش ليتابعها الأخير بكرة لولبية داخل شباك الحارس لوكاس هراديتسكي (18).

والهدف هو الرابع الدولي لجريليش.

وفي أول محاولة جادة لفنلندا سدد توبي كيسكينن كرة قوية التقطها هندرسون بسهولة (33).

تخلى المنتخب الفنلندي عن حذره في الشوط الثاني، وأهدر له فريدريك ينسن فرصة ذهبية، عندما وصلته الكرة والمرمى مشرع أمامه، لكنه سدد عالياً (57).

وضاعف المنتخب الإنجليزي نتيجة المباراة، عندما احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة، انبرى لها بنجاح مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد من فوق حائط الصد لتتابع الكرة طريقها داخل الشباك (73).

وحسم منتخب «الأسود الثلاثة» النتيجة نهائياً في مصلحته، عندما أضاف ديكلان رايس الثالث، إثر تمريرة من البديل أولي واتكينز الذي حل بدلاً من كاين منتصف الشوط الثاني (83).

رد المنتخب الفنلندي بهدف شرفي عبر أرتو هوسكونن، قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بكرة رأسية، مستغلاً ركلة ركنية.

وبذلك، جدد الإنجليز التفوق على فنلندا التي خسرت ذهاباً بهدفين نظيفين سجلهما كين في سبتمبر على ملعب «ويمبلي».

وسئل مدرب إنجلترا كارسلي عما إذا كان يرغب بالاستمرار على رأس الجهاز الفني بصورة رسمية، فأجاب «بصراحة، لم أفكر كثيراً في الأمر، ما زلت أكرر بأن مهمتي هي على مدى ست مباريات وأنا سعيد بذلك».

وأضاف «هذا منصب مميز وأنا أستمتع حقا بالأمر، لكنني لم أستمتع باليومين الأخيرين، لست معتاداً على الخسارة في منتخب إنجلترا، ولا أتقبل الخسارة جيدا» في إشارة إلى السقوط أمام اليونان.

وختم «أوضح لي المسؤولون في الاتحاد ما هم يحتاجون مني، هذه الوظيفة تستحق مدرباً من الطراز العالمي فاز بالألقاب وأنا ما زلت في الطريق إلى ذلك».

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثاني أيضاً، باتت النمسا على المسافة ذاتها من النرويج بعدما ألحقت بها هزيمة أولى قاسية باكتساحها 5-1، بينها ثنائية لماركو أرناوتوفيتش.

وتجمد رصيد النروج عند سبع نقاط على المسافة ذاتها من النمسا وأيضاً سلوفينيا التي عادت من كازاخستان بانتصارها الثاني وجاء بنتيجة 1-0.