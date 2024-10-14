ديوكوفيتش: «اللقب 100» ليس «حياة أو موت»

شنغهاي (أ ف ب)



أكد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، أنه يعتزم «مواصلة المنافسة واللعب الموسم المقبل»، وذلك بعد خسارته نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في التنس أمام الإيطالي يانيك سينر المنصف أول عالمياً.

ورغم فشله في إحراز لقبه المئة والأول للماسترز هذا الموسم وسقوطه للمرة الثالثة في آخر أربع مواجهات مع سينر، قال الصربي البالغ 37 عاماً إنه لا يعتزم السير على خطى غريمه الإسباني رافايل نادال الذي أعلن اعتزاله اللعب، مع الإقرار «إنه أحد أسوأ المواسم بالنسبة لي من حيث النتائج».

وتابع «لا أعرف ما سيحمل معه المستقبل، سأحاول وحسب أن أسير مع التيار لأرى كيف أشعر في لحظة معينة، لكني ما زلت أخطط للتنافس واللعب الموسم المقبل».

وفشل ديوكوفيتش هذا الموسم في إضافة المزيد من الألقاب الكبرى إلى رصيده القياسي (24)، مكتفياً بمشاهدة سينر (أستراليا وفلاشينج ميدوز) والإسباني كارلوس ألكاراز (رولان جاروس وويمبلدون) يحرزان الألقاب الأربعة.

لكنه أحرز لقباً غائباً عن خزائنه بعد تتويجه بذهبية فردي الرجال في أولمبياد باريس، بفوزه في النهائي على ألكاراز في أغسطس.

كان اللقب الأولمبي الرقم 99 في مسيرته الأسطورية، وبالتالي كان يمني النفس في شنغهاي بأن يصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يصل إلى الرقم 100، بعد الأميركي جيمي كونورز والسويسري روجيه فيدرر.

وعلق الصربي على ذلك بالقول «إنه (اللقب رقم 100) ليس هدف حياة أو موت بالنسبة لي، أعتقد أني حققت جميع أهدافي الكبرى في مسيرتي، الآن، يتعلق الأمر حقاً بالبطولات الأربع الكبرى ورؤية مدى قدرتي على رفع العارضة (عالياً)».

وأشاد ديوكوفيتش بسينر، ابن الـ23 عاماً الذي يصغر الصربي بـ14 عاماً والذي أحرز في شنغهاي لقبه السابع لهذا العام.

وقال «إنه قوي للغاية في الضربات الأمامية والخلفية، ولا يرتكب الكثير من الأخطاء، ويحاول فقط أن يسلب الوقت من الخصم»، مضيفاً «هذا يذكرني بنفسي طوال مسيرتي، هذا ما فعلته باستمرار لسنوات عديدة، أن ألعب كرة تنس سريعة، سلب الوقت من الخصم، وخنق الخصم».