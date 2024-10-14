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الرياضة

النرويج.. «حالة انهيار»

النرويج.. «حالة انهيار»
14 أكتوبر 2024 08:48

لينتس (رويترز)

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سجل ماركو أرناوتوفيتش هدفين في فوز النمسا 5-1 على النرويج التي انهار دفاعها ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وبهذا تتساوى النرويج والنمسا وسلوفينيا، التي فازت 1-صفر على كازاخستان، ولكل منها سبع نقاط، وتتذيل كازاخستان المجموعة بنقطة واحدة.
وحرم القائم إرلينج هالاند، الذي أصبح الهداف التاريخي للنرويج، بعد الفوز 3-صفر على سلوفينيا برصيد 34 هدفاً، من التسجيل في الدقيقة السادسة في أخطر الفرص التي سنحت لمهاجم مانشستر سيتي في مباراة من طرف واحد.
وبعد دقيقتين من فرصة هالاند، أطلق أرناوتوفيتش تسديدة صاروخية ارتدت من العارضة إلى داخل الشباك، لكن ألكسندر سورلوث أدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 39 قبل أن تتأخر النرويج مجددا قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وهذه المرة اعترض المدافع النرويجي أندريا هانش أولسن متهوراً طريق كريستيان بومجارتنر ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها أرناوتوفيتش الهدف الثاني.
وتسارعت وتيرة الانهيار الجماعي لمنتخب النرويج بداية من الدقيقة 58، إذ تلقت شباكه ثلاثة أهداف من ضربات رأس في غضون 13 دقيقة لعبها فيليب لينهارت، شتيفان بوش والبديل ميخائيل جريجوريتش بعد دقائق من نزوله أرضية الملعب. 

دوري الأمم الأوروبية
النمسا
النرويج
إيرلينج هالاند
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