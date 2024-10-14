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الرياضة

«الريشة الطائرة» يحصد 4 ميداليات في «غرب آسيا»

«الريشة الطائرة» يحصد 4 ميداليات في «غرب آسيا»
14 أكتوبر 2024 08:53

مسقط (وام)

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أحرز لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة 4 ميداليات، في ختام مشاركتهم ببطولة غرب آسيا للناشئين تحت 15 عاماً و17 عاماً، التي اختتمت في العاصمة العُمانية مسقط.
وأقيمت منافسات البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي، عُمان «المستضيف»، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، وسوريا، والعراق، والأردن.
وتُوج الثنائي المكون من دانا أحمد، ومايد العبيد الله بالميدالية البرونزية لمنافسات زوجي مختلط تحت 15 عاماً.
كما تُوج مايد المزروعي، ومايد العبيد الله بالميدالية البرونزية لمنافسات الزوجي ذكور.
وحصل منتخبنا تحت 15 عاماً على الميدالية البرونزية في بطولة الفرق، وضم في صفوفه الرباعي دانا أحمد، وشيخة العامري، ومايد العبيد الله، ومايد المزروعي.
كما تُوج منتخبنا تحت 17 عاما بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق، وضم عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن عيون، وفطيم الظهوري، ومريم حامد.
واستقبل حسين الأميري عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة بعثة منتخبنا التي عادت عبر مطار دبي.

الإمارات
دبي
الريشة الطائرة
عمان
السعودية
قطر
البحرين
الأردن
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