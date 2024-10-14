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الرياضة

كونراد يُسجل «البصمة الأولى» مع الشارقة

كونراد يُسجل «البصمة الأولى» مع الشارقة
14 أكتوبر 2024 10:29

علي معالي (أبوظبي)
بدأ مهاجم الشارقة الجديد، تايرون كونراد في تسجيل بصمته بالتهديف، حيث سجل الهدف الثاني في ثلاثية «الملك» الودية أمام فريق «جولف أف سي» أحد فرق الدرجة الأولى، وذلك استعداداً لمباراة الجمعة أمام النصر في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وكان اللاعب قد شارك مع الفريق رسمياً في الدقيقة 77 من مباراة الشارقة مع العروبة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز «الملك» 2-1، بعد انتقاله، قادماً من الدوري الصيني.
وجاءت ثلاثية «الملك» بتوقيع الكرواتي داركو نياسميتش ولوان بيريرا، إضافة إلى كونراد، ليطمئن المدرب الروماني كوزمين أولاريو على قوته الهجومية قبل اللقاء المهم ضد «العميد النصراوي»، والتي تحمل الكثير من التحديات، للمدرب واللاعبين في سعي الفريق إلى استعادة اللقب.
وقام كوزمين خلال المباراة الودية الأخيرة بتجربة عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا كثيراً في الفترات الأخيرة، كما دفع بالبرازيلي الشاب جيليرمي بيرو، والذي سيكون أحد الأوراق المهمة في يد المدرب، وكذلك تجربة الخماسي الهجومي لوان بيريرا وكونراد وكايو لوكاس وعثمان كمارا وباكو ألكاسير، وأصبحت الخيارات جيدة للغاية أمام المدرب، للاستقرار على العناصر التي تستطيع تحقيق طموحات الفريق في هذه المرحلة.
كما ظهر التنافس الشرس في مركز حراسة المرمى، بين أكثر من لاعب، وتألق عادل الحوسني ومايد محسن وخالد توحيد، وبدأت إدارة نادي الشارقة في حث جماهيرها على الزحف إلى استاد آل مكتوم لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل. 

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