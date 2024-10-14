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الرياضة

بوجاتشار يحقق «الفوز 81» لـ«الإمارات للدراجات» في 2024

بوجاتشار يحقق «الفوز 81» لـ«الإمارات للدراجات» في 2024
14 أكتوبر 2024 10:41

أبوظبي (الاتحاد)
حقق تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، الفوز الرابع على التوالي في سباق «لومبارديا»، بعد أن تسابق منفرداً في آخر 48.8 كم، ويعتبر هذا آخر سباق له في طواف العالم 2024.
وتفوق بوجاتشار من البداية على مجموعة الدراجين المتصدرين خلال صعود كولما دي سورمانو، مدعوما من زملائه في الفريق، فدانت له السيطرة على المجموعة المتقدمة الرئيسية في السباق، وحقق فارقاً كبيراً، حيث تقدم أكثر من دقيقة على ريمكو إيفنبويل «سودال- كويك ستيب» في نهاية أسفل التلة من سورمانو.
وبعد أن زاد الفارق في المراحل التالية، وصل إلى خط النهاية في كومو، متقدماً بفارق 3 دقائق و16 ثانية على إيفنبويل، محققاً فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم، والذي يتضمن انتصارين في الكلاسيكيات الكبرى (لييج- باستون- لييج ولومبارديا)، وانتصارين في الطوافات الكبرى «جيرو دي إيطاليا» و«تور دو فرانس»، بالإضافة إلى بطولة العالم.
الجدير بالذكر أنه بفضل فوز بوجاتشار، حقق فريق الإمارات الفوز رقم 81 في عام 2024.
وقال بوجاتشار: «الانتصار كان مميزاً، الفريق بذل جهداً كبيراً كما فعلنا طوال العام لتحقيق النجاحات التي وضعتنا على قمة التصنيف العالمي، لقد كان سباقاً طويلاً، كل أعضاء فريق الإمارات بذلوا جهداً كبيراً، وأنا سعيد جداً بهذا الفوز».
وأضاف: «خططنا للهجوم قبل السباق، كنا نعلم أن السباق صعباً وأن آخر 40 كم ستكون معركة فردية، لذا كنت أعلم أنه إذا تمكنت من تحقيق فارق عند قمة كولما دي سورمانو، سأتمكن من الحفاظ عليه حتى النهاية، وهذا ما حدث بالفعل».

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