التاريخ يقول كلمته.. الإمارات وأوزبكستان «9 إلى 4»



مراد المصري (أبوظبي)



يخوض منتخبنا الوطني مباراة قوية أمام أوزبكستان الثلاثاء في طشقند، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ومعها نفتح سجل ذكريات المواجهات السابقة التي تحمل العديد من الذكريات والبصمة لنجوم الكرة الإماراتية.

التقى «الأبيض» مع «الأوزبكي» 17 مرة، وحقق الفوز 9 مرات، مقابل الخسارة 4 مرات، والتعادل 4 مرات أيضاً، علماً أن المواجهات بدأت عام 1996، عندما تفوق منتخبنا 4-2 ودياً، فيما خسر آخر مباراة أمام المنافس 1-2 ودياً أيضاً عام 2020.

ويعود آخر انتصار لمنتخبنا في مباراة رسمية أمام أوزبكستان، إلى 22 مارس 2013، بنتيجة 2-1، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وعاد من تأخره بهدف، ليسجل أحمد خليل التعادل، قبل أن يقتنص علي مبخوت الفوز، وقاد «الأبيض» المدرب مهدي علي، وضمت القائمة وقتها علي خصيف وهو الوحيد الذي تضمه التشكيلة الحالية، أما آخر فوز في مباراة ودية بهدف سجله علي مبخوت أيضاً، في نوفمبر 2017.

وسبق أن انتزع «الأبيض» الفوز على منافسه في طشقند، وتحديداً 3 مرات، والمصادفة أن مناسبتين منهما في تصفيات كأس العالم، الأولى في سبتمبر 1997، بنتيجة 3-2، وسجل أهداف منتخبنا زهير بخيت، وبخيت سعد وعدنان الطلياني، والثانية في سبتمبر 2001، بهدف محمد عمر، فيما جاء الفوز الثالث في تصفيات كأس آسيا، بهدف سلطان برغش في مارس 2010.