جوارديولا يحسم موقفه: ترك مانشستر سيتي «غير صحيح»



لندن (د ب أ)



قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن «أي شيء يمكن أن يحدث»، فيما يتعلق بمستقبله، وذلك في الوقت الذي حث فيه روي كين، الاتحاد الإنجليزي للتعاقد مع المدرب الإسباني لتدريب المنتخب الأول.

وتُوِّج جوارديولا بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، منذ توليه تدريب مانشستر سيتي في 2016.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن عقد جوارديولا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشدد جوارديولا «53 عاماً» على أن حبه للنادي «عميق» ولم يستبعد تجديد تعاقده، ولكنه حتى الآن لم يتخذ القرار الحاسم، في ظل ارتباط اسمه بخلافة جاريث ساوثجيت، مديراً فنياً دائماً للمنتخب الإنجليزي.

ونقلت شبكة «سكاي إيطاليا» تصريحات لجوارديولا عند سؤاله عن مستقبله في البرنامج التليفزيوني الإيطالي «تشي تيمبو تشي فا»، حيث قال: «ترك مانشستر سيتي؟ هذا غير صحيح، لم أقرر بعد».

وأضاف: «وليس صحيحاً أنني سأصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي، لو كنت قررت هذا لأعلنته، ومع ذلك، لا أعرف، أي شيء يمكن أن يحدث».

ويعتقد كين، المحلل الرياضي في قناة «أي.تي.في»، أنه يتعين على إنجلترا الانتظار للوقت المناسب لرؤية ما إذا كان جوارديولا خياراً متاحاً أم لا؟

وخلال حديثه عقب قيادة المدرب المؤقت، لي كارسلي، المنتخب الإنجليزي للفوز على فنلندا 3-1 في هلسنكي، قال قائد مانشستر يونايتد السابق كين: «يجب على الاتحاد الإنجليزي أن يذهب لأفضل مدرب، مهما كان». وأضاف: «اذهبوا للأفضل، عقد جوارديولا ينتهي في الصيف».