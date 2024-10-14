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الرياضة

إنييستا يدشن مشواره التدريبي من الإمارات

إنييستا يدشن مشواره التدريبي من الإمارات
14 أكتوبر 2024 11:57

معتصم عبدالله (أبوظبي)
دشن النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، والمعتزل حديثاً، أولى الخطوات في مشواره المقبل في مجال التدريب بالالتحاق بدبلوم الرخصة الآسيوية (AFC B Diploma) للمدربين، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم في مقره بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بعد ما لعب في الموسم الماضي 2023-2024 بقميص نادي الإمارات في «دوري أدنوك للمحترفين».
والتحق إنييستا ببرنامج دبلوم الرخصة الآسيوية، إلى جانب مجموعة من النجوم المعتزلين أمثال تيجالي لاعب الوحدة ومنتخب الإمارات السابق، وعلي مسري لاعب العين «والأبيض» السابق، وداوود علي مدافع الشباب وكلباء السابق.
ويستمر برنامج دبلوم الرخصة الآسيوية (AFC B Diploma)، والذي يحاضر خلاله المحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد القاري للعبة جمال الحساني، وعبدالمجيد النمر، وحورية الطاهري، على مدار ثلاثة أشهر، ويتضمن عدداً من الموضوعات، أبرزها الاتجاهات التدريبية الحديثة في كرة القدم، ومتطلبات التدريب، ومبادئ وأساليب اللعب الدفاعي والهجومي، والتكتيك الفردي والجماعي للفريق، وبناء طريقة اللعب، قراءة وتحليل المباريات، إضافة إلى محاضرات اللياقة البدنية، وإعداد الخطط، وعمليات الاستشفاء، وطرق التغذية الصحية، ودور المدرب في تطوير درجة التحمل والسرعة والقوة في الأداء، بالإضافة لموضوعات أخرى.
واختار إنييستا نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، الاستقرار رفقة أسرته في دبي، وذلك لمدة عامين على الأقل، قبل التفكير في العودة إلى بلاده للعمل في المجال الإداري أو التدريبي مع «البلوجرانا».
وأعلن إنييستا «40 عاماً»، اعتزاله كرة القدم مؤخراً بعد مسيرة حافلة بالألقاب، وصل مجموعها إلى 38 لقباً مع الأندية ومنتخب إسبانيا، ليكون ضمن أبرز نجوم كرة القدم في العالم تتويجاً بالألقاب.
وارتبط اسم أسطورة خط الوسط بفريق برشلونة الذي لعب له 16 عاماً بدأت عام 2006، شارك خلالها في 647 مباراة، وساهم في صناعة أمجاد النادي بتسجيله 57 هدفاً و135 تمريرة حاسمة.
وكان إنييستا أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، حيث مثله في 131 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 30، وتوج معه بثلاثة ألقاب تاريخية شملت كأس العالم 2010، كأس أمم أوروبا في عامي 2008 و2012.
وانتقل إنييستا في عام 2018 إلى نادي فيسيل كوبي الياباني، واستمر لمدة 5 سنوات، لينتقل بعدها إلى فريق نادي الإمارات ليقضي موسمه الأخير في ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين» قبل اعتزاله كرة القدم.

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