«الأوزبكي» يحذر من «التزوير والسوق والسوداء» قبل لقاء الإمارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حذر الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، المشجعين من التذاكر المزورة، والسوق السوداء، للمباراة المرتقبة، التي تجمع المنتخب الأوزبكي أمام ضيفه منتخب الإمارات، والمقررة في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب بونيودكور بالعاصمة طقشند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».

وأعلن الاتحاد الأوزبكي في وقت سابق، نفاد تذاكر مباراة أوزبكستان والإمارات، والتي تراوحت أسعارها بين 40 ألفاً و500 ألف سوم، وهو ما يعادل «11 إلى 140 درهماً»، بعد ساعات من طرحها للبيع عبر المنافذ الإلكترونية.

ونشرت وسائل إعلام، أوزبكية نقلاً عن اتحاد الكرة، تحذيراً شديد اللهجة للجماهير بشأن «التذاكر المزيفة»، وقال بيان منسوب للاتحاد: «نحذر من وجود حالات بيع تذاكر غير قانونية وتزوير، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من ينخرط في مثل هذه التصرفات»، وذكر البيان أن المباراة السابقة أمام إيران في «الجولة الثالثة» للتصفيات شهدت ضبط حالات مشابهة.

وحث البيان على عدم شراء التذاكر من «السوق السوداء»، أو التحايل من خلال محاولة الدخول إلى الملعب بتذاكر مزورة.

وستكون المباراة أمام «الأبيض»، الثانية للمنتخب الاوزبكي في التصفيات الحالية، والتي تشهد بيع كامل التذاكر بعد المواجهة الأولى أمام إيران 0-0 في الجولة الماضية، والتي شهدت حضور 33829 مشجعاً على ملعب بونيودكور، الذي يتسع لنحو 34 ألف مشجع.

ويتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات وقطر، ونقطتين لكوريا الشمالية، وقيرغيزستان في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.