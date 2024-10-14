جوارديولا: ميسي أفضل من بيليه ومارادونا



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، إثارة الإعجاب وإلهاب مشاعر الجماهير، بموهبته الكبيرة التي جعلته يستمر على قمة الكرة العالمية لأكثر من 15 عاماً.

ويُعتبر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أكثر المعجبين بموهبة ميسي ومشواره الحافل بالإنجازات والألقاب، خاصة أنه دربه في برشلونة من 2008 إلى 2012.

وأعتاد جوارديولا في كل خروج إعلامي له عند سؤاله عن ميسي أن يطلق وصلات الإطراء والمديح لفنه وموهبته، ويؤكد أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وإذا كان البرازيليون يعتبرون أن «الملك» بيليه أفضل لاعب على الإطلاق على مر العصور، والأرجنتينيون ينظرون إلى الساحر دييجو مارادونا على إنه أفضل من أنجبته كرة «الألبيسيلسيتي»، فإن جوارديولا يرى أن ميسي هو الأفضل، ويضعه قبلهما في الترتيب.

وعندما سُئل جوارديولا، عبر منصة «توك شو إيطاليا» عن النجم الذي يعتبره أفضل لاعب في تاريخ الكرة، لم يتردد في اختيار النجم الفائز بثماني كرات ذهبية، من دون أن يقلل من احترامه لبيليه ومارادونا.

وقال جوارديولا: «قبل كل شيء ينبغي معرفة شخص مثل ميسي، وأنا أعرفه جيداً عن قرب وسبق لي تدريبه في برشلونة، ومن السهل أن أقول بالفم المليان إنه اللاعب الأفضل على مر العصور، وقد ينظر البعض إلى ذلك على أنه قلة احترام لنجوم آخرين مثل بيليه ومارادونا، ولكن لا أتخيل أحداً استمر على القمة كل هذه الفترة الطويلة، إنه فريد في نوعه».

تصريحات جوارديولا لن تلقى الترحيب بالتأكيد عند جانب كبير من عشاق كرة القدم، خاصة في البرازيل، وتوقع موقع جول العالمي أن تثير تصريحاته ردود فعل كثيرة خلال الساعات القادمة.

ولا ينسى جوارديولا الفترة الذهبية التي كان فيها مدرباً لميسي في برشلونة، ولا اللحظات الرائعة التي عاشها معه، وقال: «كنت محظوظاً بالعمل معه، وكنت أشاهد هذا الفتى في التدريبات كل 3 أيام وكل ما يفعله بالكرة، كان جميلاً ورائعاً، وفي كل مباراة كان يسجل هدفين أو أكثر، ويصنع 3 تمريرات حاسمة، واستمرار هذا الحال لأكثر من 15 أو 20 سنة، إنما يؤكد أن ميسي لاعب لا يتكرر، ولا يمكن أن تشاهده إلا مرة واحدة في العمر».