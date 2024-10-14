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الرياضة

بني ياس يستقبل النصر في ذهاب نهائي «كأس الطائرة»

بني ياس يستقبل النصر في ذهاب نهائي «كأس الطائرة»
14 أكتوبر 2024 12:50

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يستضيف بني ياس نظيره النصر، في الساعة السابعة مساء الثلاثاء، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2024- 2025، في مواجهة منتظرة قبل لقاء الإياب المرتقب الجمعة المقبل على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وحجز «السماوي»، مقعده في النهائي على حساب حتا 3-1 في نصف النهائي، بنتائج الأشواط «19- 25 و25- 22، و25-21 و25- 21»، فيما تخطى «العميد» عقبة الوصل، 3-1، بنتائج الأشواط «25- 23 و24- 26 و27- 25 و25- 17».
ويطارد بني ياس في النهائي، لقبه الرابع على صعيد «كأس الاتحاد»، بعد التتويج في ثلاث مناسبات مواسم 2013- 2014 و2014- 2015 و2016-2017، فيما يتطلع النصر إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 7 مواسم ماضية.
وتُوج «الأزرق» بلقب كأس الاتحاد مواسم 2001-2002 و2002- 2003 و2005- 2006 و2006- 2007 و2018- 2019 و2019- 2020 و2021- 2022. 
من جهته، أعلن «السماوي» تنظيم بطولة بني ياس الدولية لكرة الطائرة، والتي تقام من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري 2024 في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة منتخب الإمارات، بني ياس «المستضيف»، الجزيرة بطل دوري الرجال في الموسم الماضي 2023- 2024، الهلال بطل الدوري السعودي، والأهلي بطل مصر وأفريقيا.

 

الكرة الطائرة
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