إشادة دولية بنجاح «أبوظبي جراند سلام» تنظيمياً وفنياً



أبوظبي (الاتحاد)



حظيت بطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو» التي أقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بإشادة رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، ورؤساء وفود الدول المشاركة الذين قدموا الشكر إلى الإمارات واتحاد الجودو، بعد النجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي سخرت لها أبوظبي الإمكانيات كافة، لتواصل عاصمة الرياضة العالمية التألق في استضافة أكبر بطولة للاتحاد الدولي.

واختتمت المنافسات بصالة «مبادلة آرينا»، في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وسط مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من أبطال النخبة والجيل الصاعد الذي يستعد لخوض التحدي في أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».

وثمَّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، خلال لقائه بمنتخبنا الأول بصالة البطولة، عقب الختام مباشرة، بحضور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة، ومساعده محمد جاسم، الأمين العام المساعد لاتحاد الجودو، ما تحقق من نتائج وضعت «جودو الإمارات» مع كبار منتخبات العالم، بفضل تألق جميع لاعبي ولاعبات «المنتخب الشاب» في البطولة التي ضمت «منتخبات النخبة»، وتعتبر بداية الإعداد وحصد النقاط للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية «لوس أنجلوس 2028»، تطلعاً إلى بلوغ منصات التتويج، في الحدث الرياضي العالمي الكبير، كما حدث في أولمبياد «ريو دي جانيرو 2016»، مع التأكيد على ضرورة مواصلة النتائج المرضية، في كل البطولات القادمة، ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي للجودو التي تقود المنتخب إلى الدورة الأولمبية المقبلة، كما حدث في «باريس 2024»، وبما يتناسب والدعم الذي تحظى به الأنشطة الرياضية والشبابية، وأيضاً الاتحاد من القيادة الرشيدة.

وأشاد ابن ثعلوب بجهود مجلس أبوظبي الرياضي، وجميع الجهات التي أسهمت في نجاح «النسخة 15» من البطولة دعماً للجهود التي يبذلها الاتحاد، لبلوغ الإنجازات الخارجية.

وأشار ابن ثعلوب إلى الحرص على المشاركة في أكبر وأقوى المنافسات إقليمياً وقارياً وعالمياً، مثل «جراند سلام» وبطولات العالم للجودو، متوجهاً بالشكر إلى الأندية الأعضاء التي قدمت الموهوبين الذين سخر لهم الاتحاد متطلبات الصقل والإعداد، وجدد الإشادة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحضورهم فعاليات البطولة، والطاقم الإداري والتنفيذي للاتحاد الذي ظل يعمل في صمت وخلف الكواليس، مما كتب للبطولة النجاح، وأيضاً المتطوعين والأطقم الصحية وإدارة صالة «مبادلة أرينا».

من ناحية أخرى، شهد الحفل الختامي لبطولة «أبوظبي جراند سلام» اعتزال «الحكم الدولي» اليابانية أكيكو أمانو، وسبق أن أدارت منافسات الجودو في ثلاث دورات أولمبية، والعديد من البطولات الدولية، ونالت الحفاوة من الجميع، وقدم لها هاروكي أويمورا، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، بطل العالم، الأولمبي السابق، باقة ورد تقديراً لجهودها.