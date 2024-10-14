الفجيرة تستضيف الدوري العالمي لشباب الكاراتيه

علي معالي (أبوظبي)



تستضيف الفجيرة الجولة الأولى للدوري العالمي لشباب الكاراتيه، من 20 إلى 23 فبراير المقبل، بمجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وتشهد البطولة المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في السنغال «داكار 2026»، إقامة 5 جولات في مختلف دول العالم، فيما تقام الجولة الثانية بإسبانيا في مايو، والثالثة خلال يونيو بكرواتيا، والرابعة في أغسطس بالمكسيك، والخامسة في ضيافة فينسيا الإيطالية.

وعلى هامش بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً التي جرت في إيطاليا، اجتمع المهندس حميد شامس الزرعوني حميد، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، بتكليف من اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مع الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة ترتيبات انطلاقة موسم الدوري العالمي للشباب وتجهيزات الفجيرة للحدث.

جاء الاجتماع مثمراً، وتناول كيفية بحث الاتحاد عن أرقام قياسية جديدة، مقارنة بالنسختين الماضيتين في ضيافة الفجيرة، من حيث عدد المشاركين والحضور الجماهيري، ومناقشة بعض النقاط الخاصة بآلية استضافة بطولات «اليوث ليج 2025»، في الدول الخمس، وما طرأ عليها من تعديلات يتم إضافتها إلى الفعاليات.

وقال المهندس حميد شامس، مدير الجولة الأولى لبطولة الدوري العالمي بالفجيرة «إن ما حققته النسختان السابقتان يدفعنا إلى المزيد من التفاؤل بقدراتنا على تنظيم حدث يليق بمكانتنا العالمية، وهدفنا تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، وننتظر حضوراً أكبر من اللاعبين من مختلف الدول، إضافة إلى التميز الجماهيري، في مجمع زايد الذي أصبح مصدر إلهام لجميع المشاركين».

وأضاف: «الدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يدفعنا دائماً إلى البحث عن الأفضل، في ظل رغبة جميع لاعبي العالم للوجود على أرض الإمارات، أضف إلى ذلك أن النسخة الأولى في الموسم، ضمن محطات التأهل إلى أولمبياد الشباب بالسنغال، وهذا حافز آخر مهم».