بطولة صيد الأسماك للسيدات في أبوظبي 20 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن اعتماد انطلاق بطولة صيد الأسماك للسيدات في إمارة أبوظبي، والتي تقام يوم 20 أكتوبر الجاري، ضمن الفعاليات المصاحبة لمبادرة «دوباية»، التي أعلن عنها اتحاد رياضة المرأة مؤخراً على هامش الملتقى الثاني لرياضة المرأة، الذي تمت إقامته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتعد البطولة خير دليل على سعي نادي أبوظبي للرياضات البحرية على التفاعل السريع للانضمام إلى المبادرات الوطنية وتنفيذها لتحقيق توجهات الدولة ومساعيها الدؤوبة لدعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي.

ويأتي التعاون في تنفيذ مبادرة «دوباية» لترجمة أهداف ميثاق رياضة المرأة الذي وقعه كل من نادي أبوظبي للرياضات البحرية واتحاد رياضة المرأة مؤخراً، لينضم إلى شتى اتحادات ومجالس ومؤسسات الدولة الرياضية.

وتهدف البطولة إلى تمكين المرأة في الرياضات البحرية، وتستمر منافساتها على مدى أربعة أشهر، وتشمل أنشطة ودورات تدريبية في مهارات الصيد، مخصصة للسيدات من جميع الأعمار، ومن خلال المبادرة، ستتاح للمشاركات الفرصة لاكتساب مهارات جديدة والانخراط في أنشطة بحرية متنوعة.

ومن المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من عشاق هذه الرياضة من الفتيات والسيدات على مستوى الدولة.

ومن جانبها أعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباقة في المساهمة بتنفيذ مبادرات وطنية تدعم رياضة المرأة بدولة الإمارات، كما أبدت ترحيبها بانضمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية لأسرة ميثاق رياضة المرأة، التي تجمعت تحت مظلة واحدة، لتوحيد جهود الدولة، لتقديم أفضل دعم لجميع اللاعبات في مختلف الرياضات، وخلق قاعدة واسعة تتكاتف من خلالها المساعي لتعزيز انتشار الرياضة، بما يتواءم مع خطط عمل جميع الاتحادات الرياضية، لخلق الفرص التنموية للمرأة في القطاع الرياضي وتعزيز مسيرة نهضتها ونمو خطط الارتقاء بتطلعاتها في المحافل كافة.

من ناحيته تحدث سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن القيمة الكبيرة للشراكة مع الاتحاد، قائلاً: يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة في تقديم مشروع «دوباية»، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الرياضات البحرية.

وتعد بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات نقطة الانطلاقة لهذا المشروع الطموح، الذي نتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة للنساء في مجال صيد الأسماك والأنشطة البحرية، ونحن نؤمن بأن المرأة تلعب دوراً محورياً في جميع المجالات، ولهذا نهدف من خلال هذه البطولة إلى تزويد السيدات بالمهارات والخبرات اللازمة، وتوفير بيئة مشجعة تمكنهن من ممارسة هواياتهن البحرية بكل حرية، وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع اتحاد رياضة المرأة لتحقيق أهداف المشروع، ودعم السيدات ليصبحن جزءاً أساسياً من مشهد الرياضات البحرية في الدولة.

وفي سياق متصل، قالت المهندسة غالية المناعي، الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة: «نسعى بشكل متواصل لاستحداث مبادرات وتحويل التحديات إلى فرص تنموية بطموح مبني على الإرادة وحلم يقوده التخطيط والعمل، لكتابة فصول رائدة في المسيرة المتسارعة لنهضة ابنة الإمارات، نطرح خلالها أفضل الممكنات والحلول للنهوض برياضة المرأة، تماشياً مع استراتيجية قطاع الرياضة في الإمارات 2032».

ومن جهته أوضح ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البطولة تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة في الرياضات البحرية، وأن الشراكة مع اتحاد رياضة المرأة ستسهم في نجاح مبادرة دوباية، التي تأتي كإضافة نوعية لسلسلة المبادرات الموجهة نحو تمكين المرأة.

وقال الظاهري: «نسعد بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة، والتي تأتي في إطار تحقيق أهداف ميثاق رياضة المرأة الذي تم توقيعه مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة. ونتطلع إلى تحقيق حضور قوي ومستدام للمرأة في الرياضات البحرية من خلال دعم الفتيات والسيدات في تطوير مهاراتهن وتعزيز الشغف برياضة الصيد».

جدير بالذكر أن اتحاد رياضة المرأة أعلن عن مبادرة «دوباية»، لتمكين السيدات من اكتساب مهارات الصيد الأساسية ونقل التقاليد البحرية وتعزيز الوعي بالتراث البحري، وتعزيز الاستدامة من خلال تعاليم أساليب الصيد المستدامة، وترسيخ التواصل والتفاعل الاجتماعي بين السيدات في المجتمع، و«الدوباية» هي أكبر أنواع القراقير، تستخدم لصيد السمك وتُصنع من جريد النخل أو أسلاك معدنية، بقاعدة دائرية وشكل قبة، وتحتوي على فتحات مصممة لدخول السمك وصعوبة خروجه.