الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رانجنيك: النمسا أبطلت مفعول هالاند!

رانجنيك: النمسا أبطلت مفعول هالاند!
14 أكتوبر 2024 13:06

 
لينتس (رويترز)

أخبار ذات صلة
يامال يرفع قيمته التسويقية «150%» و«قفزات جنونية» تبلغ «9900%»!
حدث قبل مباراة البرتغال: ألق نظرة على أفضل لاعب في العالم


قال ماركو أرناوتوفيتش، قائد منتخب النمسا، إن فريقه يقدم أداءً جيداً، بعد فوزه 4-صفر على كازاخستان الأسبوع الماضي، ثم انتصاره الساحق 5-1 على النرويج في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
واستهلت النمسا مشوارها في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني ببطء الشهر الماضي بتعادلها 1-1 في سلوفينيا، وهزيمتها 2-1 في أوسلو، لكن فوزيها المتتاليين في لينز أنعش مسيرتها في البطولة.
وتملك النمسا سبع نقاط متساوية مع النرويج وسلوفينيا المتصدرتين، إذ يتأهل صاحب المركز الأول بالمجموعة مباشرة إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.
وقال أرناوتوفيتش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، «لم نقدم أداءً جيداً في مباراتي سلوفينيا والنرويج خارج أرضنا، كنا في حاجة إلى بعض الوقت للعودة إلى مستوانا الطبيعي، كنا في أفضل حالاتنا خلال المباراتين الأخيرتين».
وقال رالف رانجنيك، مدرب النمسا، إنه أعجب بكيفية تعامل الفريق مع هجوم النرويج الذي يضم المهاجم المتميز إرلينج هالاند.
وقال «كنا محظوظين بعض الشيء في البداية، عندما سدد هالاند في القائم، لكن حتى ذلك الحين سيطرنا على المباراة، الهدف الذي استقبلناه كان مؤسفاً بعض الشيء في توقيته. لكن رد فعل الفريق كان رائعاً، وما أعجبني بشكل خاص هو أننا لم نتوقف أبداً.
ومن المقرر أن تقوم النمسا بزيارة كازاخستان واستضافة سلوفينيا الشهر المقبل.
وقال لاعب الوسط المهاجم كريستوف باومجارتنر «أنا مقتنع بقدرتنا على الفوز بمباراتي الشهر المقبل، وبعد ذلك سنتصدر المجموعة ونعود للمستوى الأول الذي أعتقد أننا ننتمي له».

 

 

دوري الأمم الأوروبية
النمسا
النرويج
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الإصطناعي
علوم الدار
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الإصطناعي
اليوم 15:22
المدرسة الرقمية تجمع نحو 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
علوم الدار
المدرسة الرقمية تجمع 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
اليوم 15:12
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
علوم الدار
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
اليوم 15:08
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
الرياضة
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
اليوم 15:06
المهندي: «دولية الإمارات للطاولة» تسهم في تطوير اللاعب الخليجي
الرياضة
المهندي: «دولية الإمارات للطاولة» تسهم في تطوير اللاعب الخليجي
اليوم 14:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©