رانجنيك: النمسا أبطلت مفعول هالاند!



لينتس (رويترز)



قال ماركو أرناوتوفيتش، قائد منتخب النمسا، إن فريقه يقدم أداءً جيداً، بعد فوزه 4-صفر على كازاخستان الأسبوع الماضي، ثم انتصاره الساحق 5-1 على النرويج في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

واستهلت النمسا مشوارها في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني ببطء الشهر الماضي بتعادلها 1-1 في سلوفينيا، وهزيمتها 2-1 في أوسلو، لكن فوزيها المتتاليين في لينز أنعش مسيرتها في البطولة.

وتملك النمسا سبع نقاط متساوية مع النرويج وسلوفينيا المتصدرتين، إذ يتأهل صاحب المركز الأول بالمجموعة مباشرة إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وقال أرناوتوفيتش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، «لم نقدم أداءً جيداً في مباراتي سلوفينيا والنرويج خارج أرضنا، كنا في حاجة إلى بعض الوقت للعودة إلى مستوانا الطبيعي، كنا في أفضل حالاتنا خلال المباراتين الأخيرتين».

وقال رالف رانجنيك، مدرب النمسا، إنه أعجب بكيفية تعامل الفريق مع هجوم النرويج الذي يضم المهاجم المتميز إرلينج هالاند.

وقال «كنا محظوظين بعض الشيء في البداية، عندما سدد هالاند في القائم، لكن حتى ذلك الحين سيطرنا على المباراة، الهدف الذي استقبلناه كان مؤسفاً بعض الشيء في توقيته. لكن رد فعل الفريق كان رائعاً، وما أعجبني بشكل خاص هو أننا لم نتوقف أبداً.

ومن المقرر أن تقوم النمسا بزيارة كازاخستان واستضافة سلوفينيا الشهر المقبل.

وقال لاعب الوسط المهاجم كريستوف باومجارتنر «أنا مقتنع بقدرتنا على الفوز بمباراتي الشهر المقبل، وبعد ذلك سنتصدر المجموعة ونعود للمستوى الأول الذي أعتقد أننا ننتمي له».