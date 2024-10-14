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الرياضة

اليابان.. رقم تاريخي في تصفيات كأس العالم

اليابان.. رقم تاريخي في تصفيات كأس العالم
14 أكتوبر 2024 13:38

معتز الشامي (أبوظبي)

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سجل منتخب اليابان رقماً تاريخياً مميزاً، في مسيرته بمشوار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليس فقط بالفوز على حساب الأخضر السعودي في الجولة الماضية، ولكن في المرحلتين الثانية والثالثة، عبر 9 مواجهات خاضها حتى الآن.
ويتصدر «الساموراي» المجموعة الثالثة وله 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، ويلتقي أستراليا يوم الثلاثاء في طوكيو، حيث تمكن «الأزرق» من تسجيل 14 هدفاً في مجموعته حتى الآن ولم يستقبل أي هدف، سواء في المرحلة الثالثة الحالية، أو في المرحلة الثانية.
وإجمالاً، سجل اليابان رقماً استثنائياً وربما غير مسبوق، بعدما بات أكثر فرق آسيا إحرازاً للأهداف في تصفيات كأس العالم، بإجمالي 340 هدفاً، متفوقاً على إيران «344 هدفاً»، وكوريا الجنوبية «324 هدفاً»، والمنتخب السعودي «280 هدفاً».

تصفيات كأس العالم
اليابان
السعودية
إيران
كوريا الجنوبية
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